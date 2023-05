IBM gaat de komende tien jaar, in samenwerking met universiteiten uit Tokyo en Chicago, een quantum-supercomputer ontwikkelen. Deze supercomputer moet uiteindelijk bestaan uit 100.000 qubits.

Het samenwerkingsproject, waarvoor een bedrag van 100 miljoen dollar wordt uitgetrokken, moet onder meer de bestaande roadmap van de techgigant op het gebied van quantum computing verder uitbreiden. Samenwerking met de betreffende universiteiten en ook het hele eigen ecosysteem hiervoor is volgens IBM essentieel.

Nieuwe uitdagingen

Met de nieuwe quantum-supercomputer wil de techgigant problemen aanpakken die huidige supercomputers (nog) niet kunnen oplossen. Denk daarbij vooral aan het begrijpen van complexe chemische processen en moleculaire processen voor onderzoek naar klimaatverandering, materialen voor batterijen van elektrische voertuigen en duurzame energienetwerken.

Drie etappes

Het ontwikkelingsplan van de grote quantum-supercomputer is voorzien in drie etappes. De eerste fase is de lancering van de nieuwe 133-qubit IBM ‘Heron’-processor eind dit jaar. Deze processor heeft onder andere een twee-qubit-poort voor betere prestaties en comptabiliteit met toekomstige extensies voor modulaire processors.

De tweede stap is de introductie van IBM Quantum System Two. Dit is een modulair en flexibele system voor meer schaalbaarheid met onder meer klassieke controle-elektronica, maar ook met een ‘high-density cryogenic wiring’-infrastructuur.

De derde en laatste fase is de introductie van quantum middleware. Dit zijn tools voor het draaien van workloads op zowel klassieke als quantum-processors. Ze maken onder meer het uiteenvallen, het parallel draaien en het opnieuw opbouwen van workloads mogelijk.

