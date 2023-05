Tijdens het China-bezoek van minister Hoekstra kreeg hij van zijn Chinese collega de wind van voren. Het Amerikaanse ABC News meldt dat China de blokkade van ASML-technologie onterecht vindt. Al eerder had de Chinese ambassadeur laten weten dat het land wraakacties kon uitvoeren als het exportverbod stand hield.

ASML is een belangrijke speler als het gaat om chipfabricage. Het bedrijf uit Veldhoven produceert lithografiemachines voor partijen zoals het Taiwanese TSMC. Het gebrek aan toegang tot deze apparatuur zou voor veel problemen zorgen voor China, hoewel het momenteel nog kan rekenen op de levering van ASML-producten.

Veiligheidszorgen

Het exportverbod komt voort uit veiligheidszorgen over China. Onlangs kwam naar buiten dat een Chinese ex-medewerker van ASML data had gestolen. Daarnaast zijn westerse landen bezorgd over de Chinese dreigementen omtrent Taiwan en andere omliggende landen.

Minister Qin Gang uit zijn zorgen over de ontbrekende lithografie-apparatuur. “We zouden samen moeten werken om de normale handelsorde en regelgeving tussen ons te beschermen. Samen moeten we de wereldwijde industriële aanlevering stabiel houden.”

Het overleg tussen Qin Gang en minister Hoekstra duurde 2,5 uur. Blijkbaar werd er vanuit Chinese kant niet verduidelijkt welke wraakacties er specifiek mogelijk waren. Qin stelt dat de veiligheidszorgen van Nederland nergens op gebaseerd zijn. Ook zou dit door de media worden uitvergroot.

Cyberoperaties

Minister Hoekstra uitte zijn zorgen over “cyberoperaties die worden uitgevoerd vanaf Chinees grondgebied en over Chinese inmening”. Hij bevindt zich hierbij op glad ijs, aangezien het net als bij Russische hackers vaak lastig is om vast te stellen wie precies verantwoordelijk is. Daarnaast is China van groot belang voor het leveren van talloze producten, van tech tot kleding.

Toch is de positie van Nederland gesterkt door de ASML-technologie die het huisvest. Samen met de VS en Japan hebben de EU hun best gedaan om de chip-capaciteiten van China in te perken. Zorgen over spionage door Chinese autoriteiten hebben geleid tot restricties op Huawei en zelfs een verbod op TikTok in Montana. Het lijkt erop dat de verstandshouding tussen China en Europa in het algemeen -en Nederland in het bijzonder- er niet makkelijker op zal worden.

Lees ook: China ziet Micron-chips als veiligheidsdreiging