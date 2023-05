In april begon Beijing met een evaluatie van de nationale veiligheid van Micron en zijn producten. Het kwam aan met “veiligheidsrisico’s als gevolg van latente productproblemen” die zouden zijn aangetroffen in sommige producten van Micron die aan Chinese klanten werden verkocht. Op zondag verklaarden de Chinese autoriteiten dat Micron niet was geslaagd voor de evaluatie.

Volgens de Chinese cyberspace-autoriteit heeft de evaluatie “significante potentiële netwerkbeveiligingsproblemen aan het licht gebracht in verband met de producten van Micron, die een groot veiligheidsrisico vormen voor de kritieke toeleveringsketen van onze natie en de nationale veiligheid beïnvloeden. Op basis van de wet inzake netwerkbeveiliging en andere relevante regelgeving worden exploitanten van kritieke informatie-infrastructuur in China geïnstrueerd de aankoop van Micron-producten stop te zetten.”

De CAC specificeerde de risico’s niet

Het bericht vermeldt alleen het aankoopverbod. Dit zou erop wijzen dat de gebreken in de apparatuur van Micron een “groot veiligheidsrisico” vormen, maar geen risico dat onmiddellijke vervanging vereist.

Dylan Patel, een analist van de halfgeleiderindustrie, karakteriseerde het verbod in een tweet als politiek theater. “Een nogal effectieve vergeldingsmethode omdat het grote angst inboezemt, maar in werkelijkheid van beperkte betekenis is omdat geheugen een grondstof is en toeleveringsketens zich binnen enkele kwartalen aanpassen.”

Beijing heeft verschillende motieven voor deze vergeldingsactie. De recente beperkingen op de uitvoer van Amerikaanse technologie zijn bewust bedoeld om de Chinese economie en regering te ondermijnen door de stroom van geavanceerde halfgeleiders naar het Midden-Koninkrijk te beperken.

Vergelding voor westerse sancties tegen Chinese bedrijven

China herinnerde de wereld onlangs aan beschuldigingen dat Amerikaanse veiligheidsdiensten actief gebruik maken van zero-day-kwetsbaarheden in technologieproducten van Amerikaanse makelij.

Patel wees er ook op dat China gemakkelijk alternatieven kan vinden voor de producten van Micron. Geheugen is gemakkelijk verkrijgbaar en de wereldwijde productie neemt toe.

China’s actie komt op een merkwaardig moment. Het doet dit slechts een dag nadat de G7-landen hebben toegezegd de collectieve beoordeling, paraatheid, afschrikking en reactie op economische dwang te verbeteren. De G7 wil wereldwijde toeleveringsketens beschermen tegen ongepaste beïnvloeding, spionage, het lekken van illegale informatie en digitale sabotage.

