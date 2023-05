De maatregel van China wordt gezien als een reactie op de handelsbeperkingen die de VS vorig jaar hebben opgelegd.

Minister van Handel Gina Raimondo is woedend over de maatregel van China om de invoer van geheugenchips van Micron uit de VS te verbieden. In een gesprek met verslaggevers dit weekend zei Raimondo dat de VS het Chinese verbod, dat zij bestempelde als “economische dwang”, “niet zullen tolereren”.

Haar opmerkingen zijn de sterkste reactie tot nu toe op de uitspraak van de Chinese toezichthouder voor cyberspace deze maand dat de grootste Amerikaanse producent van geheugenchips “ernstige risico’s voor de veiligheid van het netwerk” vormt.

Het besluit betekent dat de producten van Micron worden geweerd uit belangrijke infrastructuurprojecten in China, de op een na grootste economie ter wereld.

Een escalerende handelsoorlog

Na een vergadering van de ministers van Handel in het door de VS geleide Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) besprekingen. Raimondo verklaarde dat de VS zich “krachtig verzet” tegen de acties van China tegen Micron. “Zoals we op de G7 hebben gezegd en zoals we consequent hebben gezegd, werken we nauw samen met partners om deze specifieke uitdaging en alle uitdagingen in verband met China’s niet-marktgerichte praktijken aan te pakken”, verklaarde ze.

De opmerkingen van Raimondo echoën eerdere verklaringen van Senate Majority Leader Chuck Schumer, die directe presidentiële actie heeft beloofd met betrekking tot het Micron-verbod. “Ik werk nauw samen met de regering-Biden om de Chinese regering duidelijk te maken dat dit soort gedrag onaanvaardbaar en onproductief is”, kondigde Schumer vorige week aan.

VS schakelt bondgenoten in

Het lijkt erop dat de strategie van de VS er nu op gericht is haar bondgenoten in de regio in te schakelen om haar te helpen China verder te bestrijden. Raimondo legde in dit verband uit dat de IPEF-overeenkomst over toeleveringsketens zou aansluiten bij de Amerikaanse investeringen in de CHIPS-wet ter waarde van 52 miljard dollar (48 miljard euro) om de halfgeleiderproductie in de Verenigde Staten te bevorderen.

“De investeringen in de CHIPS Act zijn bedoeld om onze binnenlandse productie van halfgeleiders te versterken. Dat gezegd hebbende, verwelkomen wij de deelname van bedrijven uit IPEF-landen, dus wij verwachten dat bedrijven uit Japan, Korea, Singapore, enz. aan de CHIPS Act-financiering zullen deelnemen”, aldus Raimondo.

