Fortinet voorziet as-a-service-model FortiFlex van nieuwe mogelijkheden. Het programma is nu ook via de AWS Marketplace beschikbaar. Dit moet gebruikers meer licentie-opties bieden.

FortifFlex is een suite oplossingen voor het beschermen van cloud- en andere omgevingen. Klanten kunnen de diensten uit deze suite geheel naar eigen wens afnemen en daarbij betalen naar gebruik. Dit stelt hen in staat flexibeler naar behoefte op- en af te schalen.

Ondersteuning firewall appliances

Het as-a-servicemodel van Fortinet ondersteunt nu ook de FortiGuard AI Security Services. Daarnaast omvat het nu ook FortiCare-ondersteuning voor verschillende FortiGate next-gen firewall appliances.

Meer concreet gaat het om de ondersteuning van fysieke instap- en midrange next-gen FortiGate firewall appliances. Ondersteunde systemen zijn de FortiGate 40F, de FortiGate 60E/F series, de FortiGate 70F, de FortiGate 80F, de FortiGate 100E/F-series, de FortiGate 200 E/F-series, de FortiGate 400F en de FortiGate 600F.

Onderdeel van AWS Marketplace

Daarnaast is FortiFlex nu ook via de AWS Marketplace beschikbaar. Dit is vooral goed nieuws voor klanten die de kortingen via het AWS Enterprise Discount Program (EDP) gebruiken.

FortiFlex helpt deze eindgebruikers met het converteren van bepaalde kortingen naar zogenoemde FortiFlex points. Hiermee kunnen zij hun kosten voor AWS verbeteren en ook tegelijkertijd meer waarde halen uit hun Fortinet-producten.

Lees ook: Fortinet geeft secure networking en security fabric updates