De crisis op de mondiale chipmarkt zorgt ervoor dat de winst van Samsung in het tweede kwartaal flink is gedaald. Een eind aan de problemen op de chipmarkt wordt pas in 2024 verwacht.

Bij zijn voorlopige financiële resultaten over het tweede kwartaal van 2023 geeft Samsung aan dat de winst een dieptepunt heeft bereikt. Het gaat waarschijnlijk om de laagste winst in 14 jaar. De winst daalde in het afgelopen kwartaal 96 procent ten opzichte van het tweede kwartaal in 2022.

In totaal boekte Samsung in het tweede kwartaal van 2023 een omzet van 64 biljoen Zuid-Koreaanse won (45 miljard euro), tegenover 77,2 biljoen won een jaar eerder. De winst kwam afgelopen kwartaal uit op 0,6 biljoen won, terwijl die een jaar geleden nog 14,1 biljoen won was.

Crisis in mondiale chipmarkt

Volgens het techconcern is de daling vooral het gevolg van de crisis in de mondiale chipmarkt. De prijzen van vooral geheugenchips zijn erg laag, zodat ook de waarde van de voorraad is gedaald. Samsung heeft wel zijn voorraad beperkt, maar dit heeft blijkbaar nog niet geholpen de situatie te verbeteren.

Volgens Reuters ziet de techgigant voor de rest van het jaar geen verbetering in deze situatie. Paps vanaf 2024 zou de mondiale (geheugen)chipmarkt weer aantrekken. Onder meer door de groeiende vraag naar AI-oplossingen.

