De toegenomen vraag naar NAND- en DRAM-processors is een belangrijke stimulans voor de hogere winst over het eerste kwartaal van dit jaar. De Zuid-Koreaanse techgigant schat de winst op 6,6 biljoen Koreaanse won (4,51 miljard euro).

Volgens de verwachtingen betreft het een stijging van 931 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Toen werd nog een winst van 640 miljard won genoteerd. De omzet uit het afgelopen kwartaal is ook de hoogste kwartaalwinst van het techconcern sinds het derde kwartaal van 2022.

De omzet in het eerste kwartaal van dit jaar komt volgens de verwachtingen uit op in totaal 71 biljoen won (48,5 miljard euro). Dit is een jaar-op-jaar groei van 11 procent.

Hogere processorprijzen lucratief

De hogere omzet is volgens Reuters te danken aan de hogere prijzen die weer voor processors worden neergelegd. De vraag naar processors neemt flink toe door de opkomst van AI, maar ook doordat er na de pandemie meer devices worden verkocht.

Vooral de prijzen van NAND-flashgeheugenprocessors nemen toe, waardoor ook de marges toenemen en bijdragen aan een hogere omzet. De gemiddelde prijzen van NAND-processors stegen in het eerste kwartaal van dit jaar met tussen de 23 en 28 procent, stelt onderzoek van TrendForce.

Ook profiteert Samsung van de oplopende prijzen van DRAM-processors. De prijzen in dit segment namen met ongeveer 23 procent toe.

Verwachtingen voor HBM-processors

Verder profiteert de Zuid-Koreaanse techgigant ook van de grote vraag naar high-bandwidth memory (HBM)-processors voor gebruik in AI-chipsets. Volgens Reuters leidde de toegenomen vraag naar dit soort processors in het afgelopen kwartaal tot een stijging van 34 procent van het aandeel Samsung.

Samsung loopt in dit laatste segment nog wel achter bij concurrent en landgenoot SK Hynix. Deze producent noteerde naar aanleiding van de toegenomen vraag naar HBM-processors een aandeelstijging van 122 procent. Analisten verwachten dat Samsung in dit segment meer omzet gaat genereren wanneer in het derde kwartaal van dit jaar de laatste generatie van zijn HBM-processors op de markt verschijnen.

Vooral het uitblijven van de sterkere omzet uit HBM-processors zorgde ervoor dat het aandeel Samsung, ondanks de mooie kwartaalcijfers, toch daalde met 1,3 procent.

