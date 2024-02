Arm verwacht dit jaar flink te verdienen aan de sterke interesse in AI. De aandelenkoers van Softbank profiteerde afgelopen week van de goede financiële vooruitzichten van Arm. Softbank is de grootste aandeelhouder van de chiptechnologiespecialist.

In de financiële resultaten over het derde fiscale kwartaal van 2024 gaf Arm aan de huidige AI-boom veel omzet gaat opleveren. Vooral via processors die AI op steeds meer devices mogelijk moet maken, zoals smartphones en AI pc’s legde Arm uit in een call voor investeerders.

De AI-geoptimaliseerde processors van de chiptechnologiespecialist zitten bijvoorbeeld al in de laatste high-end smartphone-modellen van Samsung, Vivo en Xiaomi.

AI stimuleert omzet Arm

Volgens Bloomberg steeg de waarde van de Softbank-aandelen vorige week in drie dagen opnieuw met 34 procent. Dit is de snelste stijging van de aandelenkoers van het bedrijf in meer dan twee decennia. De snelle stijging van het Softbank-aandeel was een mogelijk gevolg van het nieuws over de verwachte omzet die chiptechnologiespecialist Arm naar buiten bracht. Sinds de beursgang van Arm eind vorig jaar, heeft Softbank als voormalig moederbedrijf nog steeds een meerderheidsbelang van 90 procent in handen.

Omzetresultaten Arm

In het derde fiscale kwartaal van 2024 boekte Arm een totaalomzet van 824 miljoen dollar. Dit was 14 procent meer dan in dezelfde periode in 2022. Voor het fiscale vierde kwartaal verwacht de chiptechnologiespecialist een omzet van tussen de 850 en 900 miljoen dollar.

De omzet van het hele fiscale jaar 2024 moet volgens Arm uitkomen op tussen 3,15 en 3,20 miljard dollar.

