Samsung Foundry, de processorproductiedivisie van het Koreaanse techconcern, gaat in 2025 2-nanometer (2nm)-processors op de markt brengen. Dit blijkt uit een recent openbaar gemaakte roadmap.

De nu aangekondigde 2-nmprocessors voor 2025 zijn volgens Samsung Foundry bedoeld voor gebruik in smartphones en andere mobiele devices. Vooral voor het ondersteunen van AI-oplossingen en -toepassingen die voor deze specifieke devices worden ontwikkeld. Daarom krijgen de eerste 2nm-processors de voorkeur voor mobiele applicaties.

Andere use cases komen in latere jaren aan bod. In 2026 zullen er 2-nm processors voor HPC-toepassingen op de markt komen. In 2027 worden deze gevolgd door 2-nm processors voor de automotive-sector.

Overige items processorroadmap

Daarnaast blijkt uit de roadmap dat de Zuid-Koreaanse chipfabrikant van plan is in 2025 te starten met het in opdracht produceren van 8-inch galium nitride (GaN) energieprocessors. Deze specifieke processors moeten hun weg vinden in consumenten-, datacenter- en automotive-toepassingen.

Ook werkt Samsung Foundry aan 5nm RF-chips voor mobiele 6G-technologie. Deze processors moeten in de eerste helft van 2025 beschikbaar komen. De massaproductie van 1.4 nm-processosrs moet in 2027 starten.

Uitbreiding capaciteit

Verder heeft de chipfabrikant aangekondigd dat de productiecapaciteit wordt opgeschroefd. Hiervoor gaat Samsung Foundry de capaciteit in clean rooms in zij fabriek in het Zuid-Koreaanse Pyeongtaek verder uitbreiden. Daarnaast wordt de capaciteit in de nu in aanbouw zijnde nieuwe fabriek in Taylor (Texas) in de VS uitgebreid.

