Nvidia zou met Arm onderhandelen over een groot belang na een beursgang. Dit bericht Financial Times op basis van bronnen.

Volgens de Britse zakenkrant wil Arm dat Nvidia de belangrijkste aandeelhouder in het chiptechnologiebedrijf wordt na een eventuele beursgang. Deze beursgang zou voor de maand september door de huidige eigenaar SoftBank zijn gepland.

Op dit moment zou vooral worden onderhandeld over het instapmoment van Nvidia als belangrijke investeerder in het te verzelfstandigen Arm. Nvidia zou willen instappen op een aandeelwaarde die de totale waarde van Arm op een bedrag van tussen de 32 miljard euro en 36 miljard euro (35 miljard dollar tot 40 miljard dollar) laat uitkomen. Arm zelf denkt meer aan een bedrag van ruim 80 miljard dollar.

Pikante stap Nvidia

De mogelijke stap van Nvidia is pikant te noemen, aangezien het bedrijf eerder een overname van Arm voor ongeveer 66 miljard dollar vorig jaar heeft zien mislukken. Nvidia kreeg van belangrijke regulerende instanties als de EU, maar ook die in het VK, geen toestemming voor de overname.

De verschillende toezichthouders gaven voor het weigeren van de overname onder meer aan dat hierdoor mogelijk de toegang tot Arm-technologie door andere chipproducenten kon worden beperkt. Dit zou de onderlinge concurrentie drastisch kunnen schaden.

Overigens is het de bedoeling dat niet alleen Nvidia een groot belang in het verzelfstandigde Arm gaat krijgen. Volgens de bronnen van de Financial Times is het de bedoeling dat ook andere producenten, zoals Intel, een belang in Arm nemen.

CEO SoftBank persoonlijk betrokken

De investeringen in Arm zouden daarnaast zijn bedoeld om het verminderde belang van het Japanse moederbedrijf SoftBank in het na de beursgang verzelfstandigde bedrijf op te vangen. CEO Masayoshi Son zou zelf persoonlijk bij de onderhandelingen met Nvidia en andere bedrijven zijn betrokken.

Verder moeten de investeringen ervoor zorgen dat Arm na de beursgang zelf kan blijven groeien, schrijft de Financial Times.

