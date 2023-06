Arm onderhandelt naar verluidt met potentiële investeerders, waaronder Intel. De gesprekken bevinden zich nog in een vroeg stadium en kunnen voor de beursgang worden afgebroken. Details over de omvang van de investeringen en de structuur van de deal moeten nog worden opgehelderd. Intel en Arm weigerden commentaar te geven op de zaak toen ze werden benaderd voor verklaringen.

Het nieuws over deze gesprekken heeft investeerders enthousiast gemaakt, waardoor de aandelen van SoftBank dinsdag in Tokio met maar liefst 7,7 procent stegen. Arm wil later dit jaar maar liefst 10 miljard dollar genereren via een beursnotering in New York. Dit ondanks herhaalde oproepen van Britse politici om de technologiereus terug te lokken naar Londen.

Uiteindelijk lijkt de aantrekkingskracht van hogere waarderingen voor technologie en een uitgebreidere investeerdersbasis in de VS de overhand te hebben gekregen voor Arm, dat naar verwachting genoteerd zal worden aan de Nasdaq-beurs.

Een anchor investor

Het aantrekken van een anchor investor, zoals Intel, kan de interesse in en het momentum van een IPO aanzienlijk versterken. Dit is vooral belangrijk in een uitdagende markt voor nieuwe noteringen. Ankerinvesteerders injecteren meestal aanzienlijke bedragen, variërend van 100 miljoen dollar tot 200 miljoen dollar, in IPO’s die gerelateerd zijn aan halfgeleiders.

General Atlantic investeerde vorig jaar bijvoorbeeld ongeveer 100 miljoen dollar in de beursgang van Mobileye Global met steun van Intel, terwijl Qualcomm de beursgang van GlobalFoundries in 2021 ondersteunde. De CEO van Intel, Pat Gelsinger, ziet het mogelijk maken van toegang tot de fabrieken van het bedrijf voor andere bedrijven, waaronder rivalen, als een cruciaal element om Intels positie in de chipindustrie te herstellen.

Om effectief te kunnen concurreren met TSMC op het gebied van uitbestede productie, moet Intel chips maken met Arm’s veelgebruikte technologie. Intel en Arm hebben al een technische samenwerking aangekondigd.

Een zwaargewicht in de industrie

Arm’s ontwerpen en zijn industriestandaard instructieset vinden toepassingen in verschillende producten, variërend van netwerkchips van Broadcom tot Apple’s processors in iPhones en Macs en Qualcomm’s alomtegenwoordige chips voor mobiele telefoons.

Door een positie te verwerven in Arm, een bedrijf wiens technologie directe concurrentie voor Intel’s processors mogelijk heeft gemaakt, wil Gelsinger misschien zijn betrokkenheid bij Arm en zijn omarming van openheid laten zien. In de 50-jarige geschiedenis van Intel hebben de fabrieken zich voornamelijk gericht op hun eigen ontwerpen.

SoftBank-oprichter Masayoshi Son ziet de beursgang van Arm als de grootste ooit van een chipbedrijf. De exacte waardering voor Arm is echter nog niet bepaald, met schattingen variërend van $30 miljard tot $70 miljard, volgens een rapport van Bloomberg.

