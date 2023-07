Ondanks een tegenvallende chipmarkt, gaat het bij ASML nog steeds goed. Vooral door volle orderboeken en een kwartaalomzet van 6,9 miljard euro.

Dat blijkt uit de financiële resultaten over het tweede kwartaal van 2023. De omzet is ten opzichte van dezelfde periode in 2022, toen die nog uitkwam op 5,4 miljard euro, gestegen. De netto winst over het afgelopen kwartaal kwam uit op ruim 1,9 miljard euro. Dit is een derde meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De meeste omzet werd het afgelopen kwartaal volgens ASML uit het leveren van (oudere) DUV-machines gehaald.

Orders

Niet alleen namen de omzet en de netto winst van ASML toe. Hoewel in het tweede kwartaal van dit jaar minder bestellingen voor chipfabricagemachines werden geplaatst, puilen de orderboeken op dit moment uit. In het afgelopen kwartaal bedroeg het bedrag aan nieuwe orders voor chipfabricagemachines maar liefst 4,5 miljard euro, meer dan de 3,8 miljard euro in het eerste kwartaal van 2023. In het tweede kwartaal van 2022 werden nog 8,5 miljard euro aan nieuwe orders bijgeschreven.

In totaal heeft ASML nu een bedrag van 38 miljard euro aan orders. Deze grote backlog moet ASML helpen de problemen op de mondiale chipmarkt tegen te gaan, zo geeft de producent aan.

Voor heel 2023 verwacht de Nederlandse fabrikant van chipfabricagemachines dat de omzet nog meer zal toenemen. Aan het eind van het eerste kwartaal van dit jaar voorspelde ASML een groei van 25 procent ten opzichte van 2022. Dit percentage is nu bijgesteld naar 30 procent.

