ASML krijgt harde klappen op de beurs na lekken van kwartaalcijfers

ASML publiceerde eerder vandaag per abuis de kwartaalcijfers voor Q3. Dat claimt het bedrijf althans. Nadat het even offline is geweest, staat het bericht inmiddels weer ‘gewoon’ op de website van het bedrijf. De gevolgen van deze nieuwste cijfers zijn behoorlijk stevig. Het bedrijf uit Veldhoven verloor in geen tijd zo’n 15 procent van haar beurswaarde. Zien we hier de eerste signalen van de restricties op verkoop aan China, of is er iets anders aan de hand?

ASML doet het al jaren uitstekend. Het noteert de ene recordomzet na de andere. Ook toen al gaf het bedrijf aan dat 2024 een transitiejaar zou worden. Wat dat in zou houden, was niet meteen duidelijk. De cijfers voor het derde kwartaal van het huidige boekjaar lijken wat meer duidelijkheid te scheppen. Slecht zijn deze cijfers overigens eigenlijk helemaal niet. Vergeleken met het vorige kwartaal is de omzet gestegen van ruim 6,2 miljard naar ruim 7,4 miljard euro. Ook het aantal verkochte EUV-machines is gestegen van 89 naar 106. Ook de winstgevendheid van ASML, op basis van de Earnings Per Share is hoger dan vorig kwartaal.

Het addertje onder het gras in de cijfers van ASML zit hem in de orders die het in de boeken heeft bij kunnen schrijven. Die gingen van een waarde van ruim 5,5 miljard in het vorige kwartaal naar ‘slechts’ ruim 2,6 miljard dit kwartaal. De verwachting was dat dit ergens tussen de 4 en de 6 miljard euro uit zou komen. En aangezien orders uiteindelijk ook geleverde producten en dus omzet worden, zijn de vooruitzichten hiermee ook niet meer zo enorm positief. Voor 2024 verwacht ASML overigens nog wel verkoopcijfers die iets hoger liggen dan die van vorig jaar, namelijk 28 miljard euro. Voor 2025 verwacht het bedrijf in totaal tussen de 30 en 35 miljard euro aan verkopen te realiseren.

Verkopen aan China

Bij het aanwijzen van een ‘schuldige’ voor de gedeeltelijk tegenvallende cijfers, is het makkelijk om te wijzen naar de restricties die ASML opgelegd krijgt met betrekking tot de export naar China. Toch lijkt dat qua verkoopcijfers nog niet het geval te zijn. Sterker nog, afgelopen kwartaal verkocht ASML voor 2,79 miljard aan China. Dat is bijna de helft van de totale verkopen.

De verwachting is dat ASML niet lang meer van dit soort hoge percentages zal kunnen noteren. De verwachting van ASML-CFO Roger Dassen is dat dat aandeel weer naar wat normalere niveaus gaat volgend jaar. In 2025 verwacht hij dat het 20 procent van de omzet zal zijn. Dat is een heel stuk minder dan de hoge veertig procent die het de vorige kwartalen deed. Wellicht dat een deel van deze normalisatie afgelopen kwartaal al zichtbaar was in de binnenkomende orders. In die zin dragen Chinese klanten zowel positief als negatief bij aan de cijfers. Althans, als we ervan uitgaan dat de afname in orders hier toch ook iets mee van doen heeft.

Omzetgroei zal nog wel even aanhouden

Gek genoeg zitten we midden in een AI-boom, dus daar moeten toch wel de nodige orders op binnenkomen. Dat is dan ook niet de sector waar de stagnatie zit. Die ziet in “andere marktsegmenten, die “er langer over doen om te herstellen”, volgens CEO Christophe Fouquet. We kunnen ons voorstellen dat de taaie tijd die Intel op het moment heeft, ASML ook niet helpt. Dat bedrijf heeft ook behoorlijk gesneden in de uitgaven, ongetwijfeld ook uitgaven die het bij ASML zou gaan doen. Daarnaast wil de geheugenmarkt ook nog niet echt lekker blijven lopen.

Voor volgend jaar verwacht ASML overigens dus wel ‘gewoon’ weer een toename in het aantal verkopen naar meer dan 30 miljard dollar. Dat is op zich ook alleen maar logisch. De machines die ASML maakt zijn nu eenmaal erg in trek, daar doen externe andere factoren verder niet zoveel aan af. Het niet mogen verkopen van de modernste machines aan China blijft natuurlijk wel een tegenvaller. De recente uitbreiding van de restricties van EUV naar enkele DUV-machines is in dat opzicht ook zeker geen goed nieuws. Er moeten echter nog zoveel chips gemaakt worden wereldwijd, dat ASML de boterham prima zal kunnen blijven beleggen.

ASML is de spil van de wereldwijde chipindustrie. En daar wordt de komende jaren weer veel van gevraagd en geëist. Dat is goed nieuws voor ASML. Vrijwel alle andere chipgerelateerde bedrijven zijn echter ook nauw verbonden met het lot van het Nederlandse bedrijf. We zagen vandaag niet alleen een daling van 15 procent bij ASML, het bedrijf trok ook vrijwel alle andere bedrijven die zaken doen met ASML mee naar beneden, inclusief Nvidia. Het chipwereldje is en blijft er eentje van communicerende vaten, waarin ASML voor een belangrijk deel de richting van de communicatie bepaalt.