Nederland staat op de veertiende plaats in een jaarlijkse ranglijst voor internetsnelheden. Onderzoekers van Cable.co.uk maten een gemiddelde downloadsnelheid van 114 Mbps. De snelheid lag hoger dan in 206 andere landen.

Cable.co.uk voert het onderzoek jaarlijks uit. In de meest recente editie eindigt Nederland op de laagste plaats van de afgelopen vijf jaar. Nederland had in 2017 het vier na snelste internet ter wereld. Inmiddels is Nederland afgezakt naar nummer veertien.

De daling betekent niet dat Nederlandse providers onder niveau presteren. Glasvezelnetwerken leveren de hoogste snelheden van het moment. In Nederland werd glasvezel relatief snel gelegd. Er zijn meerdere landen die in 2017 geen glasvezeldekking hadden en de uitrol inmiddels hebben afgerond. Zij haalden Nederland met enkele megabytes in.

“De hoogste gemiddelde snelheden ter wereld onderscheiden zich steeds minder van de rest, aangezien glasvezel zijn huidige limieten bereikt”, verklaart Cable.co.uk. “Europa domineert opnieuw het klassement dankzij uitstekende infrastructuur. De landen op de hoogste posities hebben een sterke focus op pure glasvezelnetwerken (FTTP). Landen die te veel treuzelen met FTTC- en ADSL-oplossingen gaan jaar op jaar verder achteruit.”

Kleine landen scoren hoog

De top drie bestaat uit Macau (Azië), Jersey en IJsland (West-Europa). De gemiddelde snelheden zijn meer dan twee keer zo hoog als in Nederland. De landen zijn relatief klein. “Er is een sterk verband tussen de omvang van het betreffende geografische gebied en de geboden snelheid”, licht Cable.co.uk toe. “Kleinere landen zijn gemakkelijker te onderhouden en te upgraden, en hebben daardoor vaak hogere gemiddelde snelheden.”

De laagste snelheden vind je in Turkmenistan (0.77 Mbps), Timor-Leste (0.94 Mbps), Yemen (0.97 Mbps), Guinee-Bissau (0.98 Mbps) and Afghanistan (0.98 Mbps). Volgens de onderzoekers hebben de landen een onderontwikkelde netwerkinfrastructuur. De bevolkingen maken nauwelijks gebruik van digitale diensten.

