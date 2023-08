AWS zal vanaf volgend jaar een prijskaartje hangen aan publieke IPv4-adressen. De clouddienst hoopt gebruikers zo aan te sporen om de overstap te maken naar IPv6.

De IPv4-adressen van AWS zijn zo goed als op. Door de schaarsheid is de kost voor het verkijgen van zo’n adres enorm gestegen voor de clouddienst. AWS wil daarom niet meer alleen opdraaien voor de kosten en zal vanaf volgend jaar gebruikers van een IPv4-adres een kost aanrekenen.

“Deze wijziging weerspiegelt onze eigen kosten en is ook bedoeld om u aan te moedigen wat zuiniger te zijn met uw gebruik van openbare IPv4-adressen en na te denken over het versnellen van uw acceptatie van IPv6 als een moderniserings- en instandhoudingsmaatregel”, verklaart Jeff Barr, Chief Evangelist bij AWS.

Betalen per uur

De clouddienst voert de wijzigingen door vanaf februari 2024. Voor een publiek IPv4-adres betaalt een klant dan 0.005 dollar per uur. Geen enkele AWS-regio zal gespaard blijven van de betaling. EC2, Relational Database Service database instances en Elastic Kubernetes Service nodes, ondervinden allemaal een impact van de beslissing. De enige uitzondering geldt voor eigen IP-adressen die bedrijven koppelen aan de BYOIP-functie in EC2. Deze gebruikers mogen 750 uur per maand gratis gebruik maken van een publiek IPv4-adres gedurende het eerste jaar.

IPv6 als alternatief krijgt moeilijk voet aan de grond

IPv6, een nieuwer protocol dat ondertussen toch al tien jaar bestaat, biedt een oplossing voor het tekort aan IPv4-adressen. Een groter aantal unieke combinaties vult aan waar IPv4 ontbreekt. Jammer genoeg vergt de transitie van IPv4 naar IPv6 meer dan het omzetten van een schakelaar. Fabrikanten van netwerkapparatuur en gebruikmakende internetdienstverleners moeten de standaard ondersteunen.

Gartner voorspelde in 2021 dat het nog tussen de vijf en tien jaar zou duren voordat IPv6 als standaard geldt. Bij AWS blijken gebruikers alvast moeilijk af te stappen van IPv4 en het is afwachten hoeveel gebruikers zich laten afschrikken door het nieuwe prijsmodel.