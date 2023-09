Tijdens een interne meeting heeft het management van VMware zijn werknemers op de hoogte gebracht van een aankomende ontslagronde. Er wordt niet uitgesloten dat een deel al moet vertrekken nog voordat de overname door Broadcom volledig rond is.

Broadcom zal eind oktober het zeggenschap nemen over VMware. Dat betekent een nieuwe wind voor het softwarebedrijf en dat blijkt gepaard te gaan met banenverlies. Werknemers van VMware werden daarover ingelicht tijdens een interne meeting vorige week, weet The Register.

Het management geeft aan dat werknemers verschillende opties zullen krijgen aangeboden eens de transitie nadert. Zo zal personeel dat onstlagen wordt wegens bezuinigingen aanspraak kunnen maken op een ontslagvergoeding volgens de gebruikelijke voorwaarden van VMware. Het is ook mogelijk dat werknemers al op de hoogte worden gebracht van aankomend ontslag, maar met een kort contract nog even in dienst blijven. Overige werknemers krijgen een nieuw aanbod van de hardware-fabrikant bij de overname.

‘Nog geen duidelijkheid’

Het management van VMware geeft in de tussentijd aan geen duidelijkheid te kunnen brengen over de posities die verdwijnen. Broadcom zal deze taak op zich nemen en lost geen informatie aan het huidige management.

De informatie wordt door VMware niet officieel bevestigd. Dat er wijzigingen in de werking van VMware aan zitten te komen, wist Tom Krause, president van Broadcom, een jaar geleden al te melden. Zo was het voor klanten al duidelijk dat er een snelle transitie in de maak is voor het vervangen van de perpetual-licenties voor VMware-producten door licentie-abonnementen. Dat de hardware-fabrikant de zaken niet klakkeloos overneemt, mocht dus al duidelijk zijn.