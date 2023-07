Na lange onzekerheid mag Broadcom eindelijk rekenen op de goedkeuring van de EU voor het overnemen van VMware. Het bedrijf doet concessies om de concurrentie te voorzien van interoperabiliteit en technische ondersteuning.

Met de deal is 61 miljard dollar (ruim 55 miljard euro) gemoeid. Reuters meldde al dat de EU haar goedkeuring vandaag zou geven, waarna het vandaag met de bevestiging komt.

Margrethe Vestager, die de competitiebescherming binnen de EU leidt, zegt dat Broadcom-rivaal Marvell door de concessies beschermd blijft en op gelijke voet kan blijven concurreren. Beide bedrijven zijn chipmakers, maar Broadcom is met name door overnames als deze bezig met een aanzienlijke diversificatie.

Om de goedkeuring vanuit Brussel te krijgen, belooft Broadcom Marvell en andere partijen toegang tot relevante API’s te geven en de nodige hulp te verschaffen om de eigen host bus adapters (HBA’s) voor opslag te laten werken voor de concurrentie. Driver-ondersteuning zou daarmee gegarandeerd zijn, hoewel dit ongetwijfeld goed in de gaten zal worden gehouden door de rivalen op de markt.

Nog hindernissen te nemen

Broadcom is door de EU-goedkeuring nog niet voorbij alle competitiewaakhonden. Zo gelden de Amerikaanse FTC en het Britse CMA als stugge autoriteiten die bijvoorbeeld ook een doorn in het oog zijn voor Microsoft, dat Activision Blizzard wil overnemen. Het laatste woord is dus nog niet gezegd over het huwelijk tussen Broadcom en VMware.