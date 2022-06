Broadcom is van plan bedrijven met ‘perpetual’ VMware-licenties snel te migreren naar licentie-abonnementen. Dit blijkt uit recente uitspraken van de directie van Broadcom.

Broadcom President Tom Krause liet tijdens een analisten-call wat los over de toekomst van VMware. Een belangrijke verandering die vrijwel zeker wordt doorgevoerd, is het licentiebeleid. Techsite The Register bericht dat Krause in de call liet doorschemeren dat er een snelle transitie in de maak is voor het vervangen van de perpetual-licenties voor VMware-producten door licentie-abonnementen. Hoe deze transitie, die toch enkele jaren kan duren, er precies uit gaat zien, is niet bekend.

Voordeel en nadeel

Abonnementen op de softwareproducten van VMware biedt klanten onder meer het voordeel dat zij altijd verzekerd zijn van de laatste versie van de producten en hiervoor direct benodigde updates krijgen. Voor bedrijven die juist willen betalen voor individuele updates wanneer zij deze echt nodig hebben, is dit echter minder goed nieuws. Deze mogelijkheid verdwijnt dus met de licentie-abonnementen.

Geen nieuws onder de zon

De keus voor een op abonnementen gebaseerd licentiemodel is niet nieuw in de zakelijke softwarewereld. Het is steeds meer de norm. Andere bedrijven voeren al langere tijd een strategie voor hun klanten door om te migreren van een standalone perpetual-licentie naar een abonnementsmodel.

Broadcom wil VMware overnemen voor een bedrag van 61 miljard dollar (57 miljard euro). De overname is nog niet goedgekeurd door autoriteiten. VMware heeft daarnaast nog 40 dagen om een andere koper te vinden. Mocht de overname om één of andere reden niet doorgaan, dan moet Broadcom VMware een boete van 1,4 miljard dollar betalen.

