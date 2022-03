De twee-na-grootste aandeelhouder van Toshiba spreekt zich uit tegen het toekomstplan van het bestuur. Het bestuur wil Toshiba in twee organisaties opsplitsen, maar een groeiende groep aandeelhouders verzet zich tegen het plan.

Farallon Capital Management, Toshiba’s twee-na-grootste aandeelhouder, riep de organisatie vandaag op om een overname te overwegen. Die koers staat haaks op de toekomstplannen van het bestuur. Zij gaan liever niet over tot verkoop. Het bestuur adviseert een splitsing, waarbij twee divisies afzonderlijk op de beurs worden verhandeld.

Meerdere aandeelhouders verzetten zich tegen het plan. Farallon Capital Management sluit zich bij de tegenstanders aan. In een verklaring stelt de organisatie dat het bestuur een ‘voortijdige actie’ onderneemt omdat ‘privatisering’ — de verkoop van Toshiba — nooit zorgvuldig is overwogen.

Waarom?

Zowel een overname als een opsplitsing zijn een noodzakelijk kwaad. De marktpositie van Toshiba is in de afgelopen jaren gedaald, evenals het vertrouwen van aandeelhouders. Het bestuur vindt dat een opsplitsing de meeste waarde terugwint. Farallon Capital Management ziet meer potentie in de verkoop van de organisatie.

Tegenstand

Gisteren maakten meerdere belangrijkste aandeelhouders bezwaar tegen de opsplitsing. De aandeelhouders menen dat Toshiba het vertrouwen van investeerders moet terugwinnen voordat het plan wordt doorgevoerd. Op 24 maart houden het bestuur en de aandeelhouders een spoedvergadering om op de opsplitsing te stemmen.

Van drup naar regen

Eind 2021 maakte Toshiba het eerste opsplitsingsplan bekend. Aanvankelijk zou de organisatie in drie delen splitsen. Elk deel werd afzonderlijk op de beurs genoteerd en verhandeld.

Aandeelhouders verzetten zich vanaf dag een tegen het plan. Vandaar stelde het bestuur vorige maand een wijziging voor. Toshiba zou niet in drieën, maar tweeën splitsen. Een organisatie met alle devices en chips, en een organisatie met de rest.

Aandeelhouders blijven wantrouwend. Op 24 maart wordt er gestemd. Vanaf dat moment weten we meer.

