Internetaanbieder Delta meldt dat het nu een maximumsnelheid van 2 Gbps ondersteunt voor 1,2 miljoen Nederlandse huishoudens.

Op de eigen website beweert Delta dat het nu de snelste internetaanbieder van Nederland is. Open Dutch Fiber, KPN en T-Mobile bieden momenteel nog maximaal 1 Gbps. Het glasvezelnetwerk van Delta kan de extra snelheid aan omdat het is geüpgraded naar XGS-PON. Die technologie zou in theorie zelfs nog 10 Gbps kunnen ondersteunen.

Delta noemt een aantal toepassingen die met de snelste internetverbinding zo vlekkeloos mogelijk gaan. Zo worden gamen, streamen en het gebruik van smart devices genoemd. Uiteindelijk vergt het een wel erg uitgebreide optelsom van deze voorzieningen om in de buurt te komen van de 2 Gbps die het aanbiedt.

Het abonnement van Delta gaat 60 euro per maand kosten. Op de website is te checken waar het glasvezelabonnement beschikbaar is.

