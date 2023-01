Pure Storage geeft via een SLA een energie-efficiency garantie af voor zijn storage-as-a-service (STaaS)-dienst. Deze nieuwe SLA geldt voor Evergreen//One.

Volgens de storageleverancier moet de SLA voor energie-efficiëntie ervoor zorgen dat gebruikers van zijn STaaS-dienst Evergreen//One in staat zijn CO2-uitstoot te verminderen. Deze SLA moet ze in staat stellen het maximale aantal Watts per gebruikte tebibyte (TiB) voor het zakelijk block storagegebruik te meten.

Deze Watt-percentages zijn daarbij gebaseerd op het dagelijks gemiddelde van de daadwerkelijk verbruikte energie voor een complete maand van STaaS-gebruik.

Service credits in SLA

Wanneer klanten de percentages niet halen, kunnen zij bij Pure Storage service credits aanvragen. Met de credits voert de storagespecialist zonder extra kosten dan herstelacties uit, zoals het vervangen van de uitgerolde ‘data packs’ door grotere data packs om aan de SLA te voldoen. Ook kan Pure Storage het aantal gebruikte kleinere arrays consolideren in grotere arrays.

Een andere optie die de storagespecialist binnen deze SLA biedt, is ‘opt-out’ waarmee bedrijven één keer niet noodzakelijke aanpassingen hoeven door te voeren.

Energie-efficiency belangrijk voor klanten

Met de introductie van de SLA probeert de storageleverancier beter te beantwoorden aan de vraag die bedrijven hebben rondom het vergroenen van hun ICT-infrastructuur. Uit recent onderzoek zou blijken dat vooral het aanscherpen van het energieverbruik voor bedrijven één van de belangrijkste voorwaarden is voor het bereiken van hun duurzaamheidsdoelstellingen.

Overige ‘groene’ tooling

De introductie van de energie-efficiency SLA is niet het enige middel waarmee Pure Storage zijn klanten helpt een lagere CO2-afdruk te krijgen en daardoor beter te beantwoorden aan hun ESG-doelstellingen. Eerder presenteerde de storagespecialist de tools Pure1 Sustainability Assessment en de Energy Savings Visualizer.

Abonnementsdiensten Pure Storage in trek

Pure Storage maakte ook bekend dat zijn abonnementsdiensten steeds meer in trek zijn. De omzet uit deze diensten zou aan het einde van het afgelopen jaar voor het eerst de 1 miljard dollar hebben overschreden. Naast de Evergreen//One-abonnementsdienst biedt de storageleverancier ook Pure Cloud Block Store en Portwox als abonnementsdienst aan.

Tip: Tijdens de huidige energiecrisis besparen datacenters veel kosten door green storage