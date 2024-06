AWS breidt site in Frankfurt uit voor 8,8 miljard euro

AWS maakt opnieuw een investering in een Europees datacenter bekend. Ditmaal geeft het bedrijf 8,8 miljard euro uit aan de uitbreiding van de bestaande capaciteit in Frankfurt (Duitsland).

Amazon Web Services (AWS) investeert miljarden in het uibreiden van datacenters in de Europese regio. De laatste aankondiging betreft een uitbreiding van de bestaande capaciteit in Frankfurt “om door te gaan met het bouwen, onderhouden en exploiteren van zijn cloudinfrastructuur voor de regio AWS Europe (Frankfurt).” Daar gaat een bedrag van 8,8 miljoen euro mee gemoeid.

“Onze teams werken met de modernste technologieën om kleine bedrijven en klanten te kunnen voorzien, terwijl AWS organisaties van elke omvang in Duitsland in staat stelt hun bedrijf te laten groeien en te innoveren met behulp van de cloud. En dat brengt een positieve impact met zich mee voor het land – en vooral voor de gemeenschappen waarin we actief zijn – met een breed scala aan investeringen en banen, variërend van onderzoek en ontwikkeling tot logistiek en klantenservice”, zegt Rocco Bräuniger, country manager voor Duitsland bij Amazon.

Duizenden nieuwe jobs

De uitbreiding is zeer gunstig voor de werkgelegenheid in Duitsland. Het bedrijf becijferde dit zelf en stelt dat er tussen 2024 en 2026 jaarlijks 15.200 voltijdse jobs bijkomen. Tegen het einde van dit jaar zal de cloudprovider 40.000 voltijdse werknemers in dienst hebben in Duitsland.

Daar bovenop is deze investering in Frankfurt niet het enige plan van AWS dat jobs zal creëren. Het cloudbedrijf is ook druk in de weer met de bouw van een AWS European Sovereign Cloud, dat aanvankelijk in Duitsland zal worden uitgebouwd. Die plannen zullen ook dit jaar nog in gang worden gezet en zouden jaarlijks 2.800 banen moeten verzorgen.

Tip! In de podcast van 10 juni bespreken we het plan van een AWS European Sovereign Cloud uitgebreid.