Dell Technologies heeft de nieuwe all-flash appliance ObjectScale XF960 onthuld. Dell noemt ObjectScale “de krachtigste object storage-appliance ter wereld, op maat gebouwd op Kubernetes”.

ObjectScale is het software-defined object storage-systeem van Dell. Het bedrijf ziet object storage erg snel veranderen, waarbij het meer omarmd wordt als primaire storage voor de veeleisende workloads analytics, generatieve AI en cloud-native applicatieontwikkeling. Dell besteedt veel aandacht aan de prestaties, zodat bedrijven algoritmes kunnen trainen met meer data dan voorheen het geval was.

“Vandaag tillen we de ObjectScale-ervaring naar een hoger niveau door de nieuwste software-innovatie (ObjectScale versie 1.3) te introduceren als een volledig geïntegreerde, kant-en-klare oplossing. De nieuwe ObjectScale XF960 is een krachtige all-flash appliance gebouwd op een Dell PowerEdge-server van de nieuwste generatie,” omschrijft Dell.

Specificaties

De XF960 is het eerste systeem in een reeks ObjectScale X-introducties. De hardwarestack van de appliance bestaat uit servers, netwerkswitches, rackmount-apparatuur en stroomkabels. Dell maakt gebruik van het NVMe-OF-protocol voor een 100GbE backend-netwerk en 25GbE frontend-snelheid. Dit moet de communicatie tussen nodes versnellen en tot hoge throughput leiden.

Dell geeft aan dat een cluster minimaal over 4 nodes beschikt, waarbij het 5 nodes wel nadrukkelijk aanraadt voor high-availability. Het maximum van een cluster ligt op 16 nodes. Een node heeft een capaciteit van 727,28TB; per cluster komt de opslag uit op 11,8PB.

Wat verder noemenswaardig is, is dat de XF960 beschikt over Duel Intel gen 4 Xeon SP-processoren, met 32 cores per processor. Ook is er de beschikking over 256GB geheugen en 24x NVMe TLC 30,72 drives.

