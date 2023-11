Ierland krijgt het eerste Europese datacenter dat de stroomvoorziening via het elektriciteitsnetwerk vervangt door brandstofcellen. Dit moet een stap zijn in het reduceren van de CO2-uitstoot van het land.

Het Ierse herbruikbare energiebedrijf Lumcloon Energy bouwt samen met de Zuid-Koreaanse specialist SK Ecoplant een datacenter dat voor zijn energievoorziening brandstofcellen gebruikt. Meer specifiek gaat het hierbij om zogenoemde ‘solid oxide’-brandstofcellen of SOFC’s.

In een SOFC wordt waterstofgas, fossiel ‘normaal’ gas, koolmonoxide of biogas gebruikt als brandstof. Via elektrolyse wordt een chemische energie opgewekt die wordt omgezet in elektriciteit. Bij het gebruik van waterstof ontstaat ook stoom die eventueel kan worden gebruikt voor het aandrijven van een generator, maar het is onduidelijk of waterstof werkelijk wordt gebruikt,

De technologie is door de omvang van de brandstofcellen zeer geschikt voor compacte omgevingen, zoals datacenters.

CO2-uitstoot tegengaan

Volgens de partij gaat het om het eerste datacentrum in Europa dat volledig op brandstofcellen draait. Alle partijen willen hiermee samen met de Ierse overheid een nieuwe stap zetten in het verder reduceren van de CO2-uitstoot van Ierland. Dit omdat het datacenters hiermee onafhankelijk wordt van het grote elektriciteitsnetwerk dat nog steeds wordt gevoed door centrales op basis van fossiele brandstoffen.

Wel is het waarschijnlijk dat het datacenter in eerste instantie op natuurlijk gas in de brandstofcellen zal draaien, voordat wordt overgeschakeld naar waterstof of naar een andere brandstof.

Lees ook: “Er is geen energietekort, er wordt te veel energie verspild”

Waterstofcellen NorthC-datacenter Groningen

Het te bouwen datacenter in Ierland is niet het eerste datacenter in Europa dat brandstofcellen (op basis van waterstof) gebruikt. Het NorthC-datacenter in Groningen heeft als eerste Europese datacenter brandstofcellen geplaatst, maar deed dit alleen voor de noodstroomvoorziening.

Hierdoor kan de datacenter-aanbieder onder meer jaarlijks tienduizenden liters diesel besparen en de uitstoot die de generatoren eventueel zouden veroorzaken tegengaan.

Tip! Luister ook de podcast over het verduurzamen van infrastructuur.