Een datacenterbedrijf vecht het bouwverbod op datacenters in de omgeving van Dublin aan. Tegelijkertijd kreeg Amazon toestemming om twee nieuwe locaties in de buurt van de stad te bouwen, te midden van toenemende zorgen over het energieverbruik van datacenters.

In juni wijzigde de South Dublin County Council het lokale bestemmingsplan om de bouw van nieuwe datacenters in meerdere stadsdelen te verbieden. Volgens The Irish Times wordt de wijziging inmiddels bij het Ierse Hooggerechtshof aangevochten door Echelon Data Centres, een internationaal bedrijf dat datacenters ontwikkelt.

Opheffing van het verbod

Naar verluidt is de regionale overheid van Dublin door de landelijke overheid opgedragen om het verbod op de bouw van datacenters op te heffen. Het verbod zou zonder landelijke toestemming zijn ingesteld. In de komende twee weken bepalen bestuurders of het verbod moet worden ingetrokken.

Amazon ontving onlangs vergunningen voor de bouw van een tweede paar AWS-datacenters op een locatie in Noord-Dublin. Vastgoedbedrijf Colliers Properties treedt op namens de techgigant, diende een aanvraag in en kreeg in juli groen licht. Amazon heeft de datacentergebouwen van Clonshaugh Business and Technology Park reeds in gebruik genomen.

Volgens de bouwaanvraag voor het project wordt een voormalig Ricoh-gebouw gesloopt om plaats te maken voor twee datacentergebouwen (A en B). Elk gebouw wordt meer dan twee verdiepingen hoog, met een oppervlakte van respectievelijk 12.875 vierkante meter en 1.455 vierkante meter. Daarnaast is Amazon van plan om structuren aan te leggen voor beveiligingspersoneel, gereedschap, noodgeneratoren en dieselopslagtanks.

CRU waarschuwt voor het Ierse elektriciteitsnet

De Ierse overheid wist in de afgelopen jaren gigantische techbedrijven en datacenteroperators naar het land toe te trekken. Het economische voordeel is enorm, maar elk voordeel heeft zijn nadeel. De Commission for Regulation of Utilities (CRU) waarschuwde vorig jaar dat datacenters een tol eisen van het Ierse elektriciteitsnet. De toezichthouder merkte op dat Ierland stroomuitval riskeert als er geen maatregelen worden genomen om de elektriciteitssituatie onder controle te krijgen.

