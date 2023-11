ASML heeft Christophe Fouquet benoemd tot zijn nieuwe CEO. Hij zal in april 2024 beginnen, wanneer de termijn van huidig CEO Peter Wennink is verstreken. De Franse Christophe Fouquet is zelf al 15 jaar werkzaam voor de Nederlandse producent van chipfabricagemachines.

Volgens de Raad van Commissarissen is Christophe Fouquet zeer geschikt om de rol van ASML-CEO op zich te nemen. Hij zou beschikken over een diepe kennis van de technologie van de chipmachinefabrikant en de chipindustrie in het algemeen.

Fouquet is al 15 jaar in verschillende rollen bij ASML werkzaam. Daarvoor werkte hij onder meer bij chipbedrijven als Applied Materials en KLA Corp.

Belangrijk moment

De komst van de nieuwe CEO komt voor de chipmachinefabrikant op een belangrijk moment. Door de geopolitieke spanningen tussen de VS en China heeft de fabrikant last van exportrestricties naar dat laatste land. Dit heeft vanzelfsprekend invloed op de omzet van ASML.

Vertrekkend CEO Peter Wennink was altijd een fel criticus van de exportrestricties die de Nederlandse overheid op verzoek van de VS aan ASML oplegde.

Aftreden Peter Wennink

Met de benoeming van Christophe Fouquet heeft ASML nu de opvolging geregeld van huidig CEO Peter Wennink. Hij zal volgend jaar met pensioen gaan.

Naast de termijn van Wennink eindigt per april 2024 ook de termijn van CTO Martin van den Brink. Wie Van den Brink gaat opvolgen, is nog niet bekend gemaakt.

Verder wordt per april 2024 een nieuwe functie aan de Raad van Bestuur van ASML toegevoegd; die van Chief Customer Officer. Hiervoor heeft de Raad van Commissarissen per die maand Jim Koomen benoemd.

