Meer exportsancties tegen China kunnen leiden tot een toename van diefstal van intellectueel eigendom van ASML. Het bedrijf zal zich hiertegen meer moeten bewapenen, zegt CEO Peter Wennink in een gesprek met de Financial Times.

Volgens de CEO moet ASML de komende jaren meer in security investeren. Wennink stelt in het interview dat ASML de komende jaren zijn securitybudget met dubbele cijfers gaat verhogen om de duizenden verwachte security-incidenten het hoofd te kunnen bieden.

Security-incident in jaarverslag

Wennink reageert hiermee onder meer op het recent in het jaarverslag bekendgemaakte security-incident waarbij een Chinese ex-medewerker intellectueel eigendom van het bedrijf wist te stelen. Hoewel hij in het gesprek met de Financial Times China niet beschuldigt van het actief stelen van kennisgevoelige informatie, geeft de CEO van ASML aan dat de huidige geopolitieke ontwikkelingen bijdragen aan deze activiteiten.

Hij stelt dat het gewoon is dat een land eigen machines gaat ontwikkelen als zij daarvan worden afgesneden door sancties of exportverboden. In het geval van China zou dit niet moeilijk zijn. Daarom moet ASML er zeer goed op gaan letten of haar intellectueel eigendom niet in verkeerde handen komt.

Mogelijk akkoord over extra sancties

Het interview met de CEO van ASML komt op een precair moment. Deze week wordt verwacht dat Nederland en Japan definitief aangeven of zij al dan niet meegaan met de extra exportverboden voor chipfabricagemachines op verzoek van de VS.

Wennink blijft zich verzetten tegen een exportverbod voor de machines. Niet alleen omdat dit gevolgen heeft voor ASML zelf, maar in zijn ogen ook voor het hele wereldwijde chipecosysteem.

