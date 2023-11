Timm Schulze-Melander, de meest kritische ASML-analist van Redburn Atlantic, voorspelt voor 2024 moeilijke tijden voor de Nederlandse producent van chipfabricagemachines. Volgens de analist is het mogelijk dat de verkopen met vier procent zullen dalen.

Redburn Atlantic-analist Timm Schulze-Melander, bestempeld als de meest kritische ASML-analist, zegt tegen Bloomberg dat hij voor ASML een moeilijk 2024 tegemoet ziet. De Nederlandse fabrikant van chipmachines gaat in zijn ogen meer capaciteitsproblemen krijgen dan zijn concurrenten.

Problemen op de loer

ASML gaat volgens de analist last hebben van een overvloed aan lithografie-machines in China en een beperkte productiecapaciteit bij zichzelf. Andere factoren die een rol gaan spelen zijn onder meer ‘technische en commerciële’ hindernissen die worden opgeworpen en waarover geen overeenstemming bestaat. Het is onduidelijk of de analist hierbij doelt op de diverse exportrestricties van de Amerikaanse overheid voor het leveren van hoogwaardige machines aan China.

Verder zou er mogelijk onrust kunnen ontstaan over de opvolging van de huidige CEO Peter Wennink. De termijn van Wennink eindigt in 2024.

Daling in ASML-verkopen

Meer specifiek gaan al deze hindernissen die hij op de weg ziet voor ASML in 2024 leiden tot een daling van de verkopen met vier procent, zo verwacht de kritische analist. Dit is opmerkelijk omdat de verkopen van Europese en Amerikaanse concurrenten van de Nederlandse techgigant komend jaar naar verwachting met vijf procent toenemen.

In zijn beursadviezen geeft Redburn Atlantic dan ook de laatste tijd voor ASML een ‘verkoop’-advies. Concurrenten als Applied Materials en het ook Nederlandse ASM International krijgen echter een ‘koop’-advies.

Lees ook: ASML wil flink uitbreiden in Berlijn: investeert jaarlijks 100 miljoen euro