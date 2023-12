Onderzoekers hebben een transmissiesnelheid van 22,9 petabits per seconde via een enkele glasvezel bereikt. Een record met een Nederlands tintje.

Japanse, Italiaanse en Nederlandse onderzoekers, deze laatsten van de TU Eindhoven, zijn erin geslaagd om een maximale transmissiesnelheid van 22,9 petabits via een enkele glasvezel te realiseren. Dit is twee keer zoveel als het vorige wereldrecord van 10,66 petabits dat dezelfde onderzoekers eerder realiseerden.

Combinatie SDM met WDM

In het testtraject werd hiervoor ‘large-scale space-division multiplexing’ (SDM)-technologie gecombineerd met ‘multi-band wavelength-division multiplexing’ (WDM)-technologie. Verder werd hiervoor een transmissiebandbreedte van 18,8 Terahertz gebruikt.

Met behulp van een multi-band compatibele MIMO-ontvanger werden de multi-band WDM- en de mulit-core, multi-mode SDM-technologie met elkaar gecombineerd. In totaal leverde dit 750 WDM golflengtekanalen op. Hiervan bevonden zich 293 in de S-frequentie en 470 in de C- en L-frequenties. Dit leverde vervolgens de 18,8 THz aan benodigde bandbreedte voor het optische signaal op.

Uiteindelijk was de gemeten optische signaaltransmissecapaciteit in de enkele glasvezel tussen minder dan 0,3 en maximaal 0,7 petabit per seconde voor iedere core. In totaal leidde dit tot de maximale gemeten gecombineerde transmissiesnelheid van 22,9 petabits per seconde.

Ontwikkeling ultragrote optische netwerken

De resultaten van de recordtest bieden volgens de onderzoekers goede mogelijkheden voor het ontwikkelen van zeer grote optische netwerken in de toekomst. Hiermee kan worden voldaan aan de continue druk die het groeiende dataverkeer met zich meebrengt.

De onderzoekers kondigen daarnaast aan hun experimenten op het gebied van het gebruik van multi-band WDM’s over grote SDM-glasvezels voort te zetten. Hierbij denken ze onder meer aan het gebruik van willekeurig gekoppelde ‘multimode glasvezels’ (MCF’s). Deze techniek heeft wel zeer grote multi-band MIMO-ontvangers nodig.