De CEO van Arm, Rene Haas, maakt zich zorgen over de ontwikkelingen rondom AI. Hij vreest dat op een gegeven moment de mens de controle verliest over deze technologie.

In een interview met Bloomberg geeft Haas aan dat hij bang is dat de mens op een gegeven moment, gebaseerd op de huidige ontwikkelingen, de controle gaat verliezen over AI. Volgens hem moeten daarom binnen deze technologie voldoende controlemechanismen worden ingebouwd, zodat de mens nog de controle kan houden. Hij doelt hierbij op een backdoor, waardoor mensen AI-systemen kunnen stopzetten.

Ondanks deze angst laat Haas Bloomberg weten dat AI binnen de komende vijf tot tien jaar zijn weg vindt in alles wat mensen doen; hoe we werken, hoe we leven en spelen. Er valt dus niet te ontkomen aan de technologie.

Inzetten op AI

Toch wil Arm van AI profiteren en gaat het zich daarom meer richten op chiptechnologie voor AI. Vooral voor de benodigde grote hoeveelheden hardware in cloud datacenters. Wel moet Arm hierbij de concurrentie aangaan met de momenteel zeer populaire oplossingen van Nvidia.

Ook wil Haas zich met Arm meer gaan richten op het leveren van de essentiële chiptechnologie voor randapparatuur en -omgevingen.

Minder afhankelijkheid smartphone-industrie

Door zich meer op andere terreinen te richten, is het idee dat Arm minder afhankelijk kan zijn van de smartphone-industrie waar zijn producten nu het meest worden gebruikt. De chiptechnologieleverancier, die zich dit jaar via een beursgang verzelfstandigde van (voormalig) moederbedrijf Softbank, wil zijn technologie ook meer beschikbaar maken in pc’s en laptops, servers en elektrische voertuigen. Smartphoneklanten krijgen wel meer complete chipontwerpen zodat zij meer winst per verkocht apparaat kunnen binnenhalen.

China

In het gesprek met Bloomberg maakt Haas zich vooralsnog geen zorgen over de impact die de Amerikaanse exportrestricties voor China zullen hebben. Ongeveer een kwart van de winst haalt Arm uit dit land. Volgens de CEO van Arm voldoet zijn bedrijf geheel aan de exportrestricties van de Amerikaanse overheid en levert dit nog niet direct een probleem op.

Wat wel een direct probleem voor Arm is, is het gebrek aan gekwalificeerd personeel. Dit is zeer moeilijk te vinden, besluit Haas.

Lees ook: Arm vestigt record bij beursgang, beurswaarde wint bijna 25 procent