ServiceNow lanceert AI Control Tower voor centraal beheer van AI-agents

ServiceNow heeft tijdens Knowledge 2025 de AI Control Tower gelanceerd, een gecentraliseerd controlecentrum voor het beheren, beveiligen en optimaliseren van AI-agents, -modellen en workflows. Deze oplossing stelt organisaties in staat hun volledige AI-ecosysteem te beheren vanaf één platform. Daarnaast introduceert ServiceNow AI Agent Fabric, dat samenwerking tussen AI-agents en partner-integraties faciliteert.

Tijdens Knowledge 2025, het jaarlijkse klant- en partnerevenement van ServiceNow, heeft het bedrijf een grote stap gezet in het beheren van AI-agents. Met de nieuwe AI Control Tower kunnen organisaties hun volledige AI-infrastructuur centraal beheren, of het nu gaat om ServiceNow’s eigen AI-agents of die van externe partijen.

Het beheren van AI-agents wordt steeds complexer naarmate organisaties meer van deze digitale assistenten implementeren. Volgens Gartner-onderzoek zullen bedrijven die AI-governance-platformen gebruiken tegen 2028 30% hogere klantvertrouwensscores behalen en 25% betere compliancescores dan hun concurrenten.

AI Control Tower biedt cruciaal beheer van AI-agents

“Naarmate AI-agents zich verspreiden binnen organisaties, wordt het coördineren van hun werk net zo cruciaal en complex als het leiden van menselijke medewerkers, en bedrijven hebben nieuwe tools nodig om deze nieuwe digitale workforce aan te sturen,” zegt Amit Zavery, president, chief product officer en chief operating officer bij ServiceNow. “Met AI Control Tower kunnen bedrijven toezicht houden op AI-workforces op dezelfde manier als de menselijke workforce, waarbij elke agent is afgestemd, gecoördineerd, geoptimaliseerd en impact levert op schaal.”

Deze nieuwe functionaliteit bouwt voort op eerder door ServiceNow aangekondigde AI-innovaties. In de Xanadu-release introduceerde ServiceNow al honderden AI-features en legde het de basis voor Agentic AI. Begin dit jaar positioneerde ServiceNow zich al als het platform voor AI-agent orchestration, een strategie die nu verder wordt uitgebouwd.

Maximaal rendement uit AI-investeringen

De AI Control Tower is ingebed in alle workflows van het ServiceNow AI Platform en bouwt voort op de eerder aangekondigde AI-Agent Orchestrator. De oplossing centraliseert strategie, governance, prestaties en beheer over het gehele AI-ecosysteem en zorgt voor compliance en verantwoording op enterprise-niveau.

Concreet biedt AI Control Tower vijf belangrijke voordelen:

Enterprise-brede AI-zichtbaarheid: Monitoren en beheren van elke AI-agent, model en workflow op één plek

Ingebouwde compliance en AI-governance: Proactief risicobeheer, inclusief beveiliging en privacy

End-to-end lifecycle management van agentic processen: Van idee tot implementatie en optimalisatie

Real-time rapportage: Dynamische dashboards met operationele inzichten en validatie van AI-prestaties

Verbeterde afstemming tussen AI en bedrijfsstrategie: AI-initiatieven beter laten aansluiten op algemene bedrijfs- en technologiedoelen

AI Agent Fabric voor geavanceerde samenwerking tussen agents

Naast AI Control Tower introduceerde ServiceNow ook AI Agent Fabric, een communicatiemiddel voor complete AI-ecosystemen. In tegenstelling tot traditionele AI-oplossingen ondersteunt AI Agent Fabric verschillende vormen van communicatie: tussen AI-agents onderling, tussen AI-agents en tools, en zelfs tussen complete agentic systemen.

Deze communicatie maakt gebruik van protocollen zoals Model Context Protocol (MCP) en Agent2Agent Protocol (A2A), zodat zowel ServiceNow’s eigen AI-agents als die van derden dynamisch informatie kunnen uitwisselen, taken kunnen coördineren en in realtime actie kunnen ondernemen.

Dit sluit aan bij de eerdere stappen van ServiceNow richting een business transformatie platform dat klaar is voor agentic AI. De combinatie van AI, data en workflows vormt de kern van deze strategie.

Partners introduceren eerste AI Agent Fabric integraties

Verschillende grote technologiepartners hebben al integraties aangekondigd voor de AI Agent Fabric, waaronder Accenture, Box, Cisco, Google Cloud, Jit, Microsoft, Moonhub, RADCOM, UKG en Zoom. Deze integraties maken naadloze, end-to-end workflows mogelijk tussen verschillende agenten.

Deze stap past in de bredere AI-strategie van ServiceNow, waarbij het platform steeds meer AI-driven wordt en er opnieuw duizenden AI-agents worden toegevoegd om bedrijfsprocessen verder te automatiseren.

Met de combinatie van AI Control Tower en AI Agent Fabric zet ServiceNow een belangrijke stap in de richting van een volledig geïntegreerd AI-platform voor bedrijven. De AI Control Tower is tot op heden een redelijk unieke oplossing in de markt en dat kan ServiceNow een voordeel opleveren. Organisaties willen overzicht behouden over hun AI-agents, inclusief governance, compliance en security.