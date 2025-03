Anthropic-CEO waarschuwt voor Chinese spionage bij AI-bedrijven

Anthropic-CEO Dario Amodei slaat alarm over het risico van grootschalige Chinese spionage bij Amerikaanse AI-bedrijven. Hij dringt erop aan dat de Amerikaanse overheid snel ingrijpt om dit te voorkomen.

Tijdens een discussie op het Council on Foreign Relations-event stelde Amodei dat Amerikaanse AI-ontwikkelaars een aantrekkelijk doelwit zijn voor spionage door andere landen. Hij gaat ervan uit dat onder andere zijn eigen bedrijf hoog op de radar van buitenlandse inlichtingendiensten staan en dat er al successen zijn geboekt bij het verkrijgen van gevoelige informatie.

Andere landen zouden vooral uit zijn op specifieke algoritmische kennis, die soms slechts uit enkele regels code bestaat. Amodei noemt China expliciet als een land dat dergelijke spionageactiviteiten uitvoert, mede omdat het bekendstaat om grootschalige industriële spionage. Volgens Amodei moet de Amerikaanse overheid nu ingrijpen om spionage te voorkomen.

Reactie Anthropic

In een reactie aan TechCrunch laat Anthropic weten dat het onlangs voorstellen heeft gedaan aan de Amerikaanse overheid over maatregelen tegen spionage. De federale overheid zou nauwer moeten samenwerken met de industrie om de veiligheid van AI-ontwikkeling te verhogen, onder meer in samenwerking met Amerikaanse en bondgenootschappelijke inlichtingendiensten.

Amodei waarschuwt al langer voor het risico dat China AI inzet voor autoritaire en militaire toepassingen. Hij pleit daarom voor strikte exportbeperkingen op AI-processors naar China. Volgens hem reageerde het Chinese DeepSeek AI-model slechter dan andere LLM’s op een veiligheidstest voor biologische wapens.

AI vervangt snel traditionele banen

Tijdens het evenement deed Amodei nog een andere opmerkelijke uitspraak: het aantal banen dat verdwijnt door AI neemt in hoog tempo toe. Hij ziet dat programmeurs steeds vaker worden vervangen door AI. Momenteel wordt al 90 procent van de code door AI gegenereerd; over een jaar zal dit volgens hem 100 procent zijn.

Toch blijven er voorlopig nog mensen nodig om applicaties en oplossingen te ontwerpen en bouwen, maar volgens Amodei zal AI deze rol op termijn ook overnemen. Dit zal uiteindelijk ook voor veel andere beroepen gelden. De transitie van traditionele banen naar AI is volgens Amodei onomkeerbaar. Hoewel dit nu misschien nog als sciencefiction klinkt, moet de wereld zich hier serieus op voorbereiden, besluit hij.

