In 2023 is het wereldwijde internetverkeer weer toegenomen, stellen de onderzoekers van Cloudflare in hun jaarlijkse 2023 Cloudflare Radar Year in Review. Google was de meest bezochte website of dienst. Helaas neemt ook het aantal internetstoringen en kwaadaardig verkeer toe.

Uit het jaarlijkse onderzoek van Cloudflare blijkt dat het mondiale internetverkeer ten opzichte van 2022 met 25 procent is toegenomen. In alle landen was deze groei gedurende het hele jaar stabiel, hoewel kleine afnames van het internetverkeer vooral rond (lokale) feestdagen werden geconstateerd.

Google blijkt in 2023 de meest bezochte website of dienstverlener te zijn. Facebook, Apple en TikTok volgen daarna. In de nieuwe categorie AI-diensten bleek OpenAI het meeste verkeer te krijgen. Dit valt natuurlijk te verklaren uit de ongekende populariteit van ChatGPT, dat eind vorig jaar lanceerde. Verder was het opvallend dat het cryptoplatform Binance in 2023 veel internetverkeer kreeg.

Connectiviteit

Op het gebied van connectiviteit werd IJsland aangestipt als land met de beste internetverbinding. Dit omdat het een zeer uitgebreid glasvezelnetwerk heeft, aldus Cloudflare. Daarnaast constateerden de onderzoekers verder dat Starlink als internetverbindingsleverancier sterk in opkomst is. Het internetverkeer dat via Starlink-satellieten verliep, is in het afgelopen jaar bijna verdriedubbeld.

Daarnaast is gebruik van mobiel internet nu verantwoordelijk voor 40 procent van het totale wereldwijde internetverkeer. Vooral goedkope Android-apparatuur neemt een groot deel van dit mobiele internetverkeer voor hun rekening. In meer ontwikkelde landen, zoals Denemarken of Japan, komt het mobiele internetverkeer vooral van iOS-devices.

Verder is het aantal IPv4-verbindingen nog steeds populairder dat IPv6-verbindingen. Wel is opvallend dat in opkomende en zich ontwikkelende landen deze laatste technologie vaker wordt gebruikt dan IPv4. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de adoptie van het laatste HTTP/3-protocol.

Als mogelijke reden hiervoor geven de Cloudflare-onderzoekers dat deze landen vaak nog geen oudere internettechnologieën gebruikten en nu instappen met de laatste beschikbare technologie.

Verstoringen en kwaadaardig verkeer

Hoewel de groei van het internetverkeer door Cloudflare als een positieve ontwikkeling wordt gezien, constateren de onderzoekers in hun jaaroverzicht ook enkele nadelen. Het aantal wereldwijde internetverstoringen kwam dit jaar op een totaal van 180 uit.

Oorzaken van deze verstoringen waren vaak ingrepen van overheden die het internetverkeer in landen om hen motiverende redenen platlegden. In andere landen ware grote storingen vaak het gevolg van extreme weersomstandigheden.

Binnen het mondiale internetverkeer komen de onderzoekers van Cloudflare ook nog steeds veel kwaadaardig verkeer tegen. Iets minder van 6 procent van het verkeer betrof bijvoorbeeld DDoS-aanvallen die de Cloudflare-systemen tegenhielden.

Ook zagen de onderzoekers een toename van botverkeer en meer e-mailphishing. De financiële sector werd in het afgelopen jaar het meest aangevallen. Log4j was nog steeds een belangrijke aanvalsvector, maar ook aanvallen via de HTTP/2 Rapid Reset-kwetsbaarheid zijn meer in opkomst.

