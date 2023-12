Vertiv breidt zijn vloeistofkoelingstechnologie uit met de overname van CoolTera.

Over de overname zijn de financiële details niet bekend. Vertiv ziet de overname van CoolTera als een onderdeel van zijn strategie voor de langere termijn. De overname moet het Vertiv-aanbod voor vloeistofkoeling voor datacenteromgevingen uitbreiden. Het bedrijf wil klanten effectiever ondersteunen bij hun behoeften, vooral klanten die vloeistofkoelingstechnologie graag willen implementeren in hun (wereldwijde) datacenters voor AI-diensten.

Diensten CoolTera

CoolTera biedt infrastructuuroplossingen voor vloeistofkoeling. Het bedrijf ontwikkelt en vervaardigt daarnaast distributie-units voor vloeistofkoeling (CDU’s), secundaire vloeistofnetwerken (SFN’s) en verdeelstukken voor vloeistofkoeling binnen datacenters.

CoolTera is zelfs tevreden over de overname. Volgens de vloeistofkoelingstechnologiespecialist was de overname een ‘logisch gegeven’ en wordt uitgekeken naar de verdere samenwerking.

Met de overname krijgt Vertiv nu alle aandelen van de Britse koelspecialist in handen, naast bepaalde contracten, patenten, merken en intellectueel eigendom. De hele transactie moet nog dit jaar worden voltooid.

