Equinix gaat meer eigen IBX-datacenters voorzien van vloeistofkoelingstechnologie. Dit maakte de datacenter-aanbieder onlangs bekend. Naast het gebruik van vloeistoftechnologie voor luchtkoeling, gaat Exquinix nu ook direct-to-chip vloeistofkoelingstechnologie inzetten.

Equinix gebruikt en ontwikkelt zelf al jaren vloeistofkoelingstechnologie in zijn datacenterlocaties. Deze technologie wordt gebruikt om klanten de beste koelingsopties te geven voor hun high-density hardware-omgevingen.

Hierbij werkt het bedrijf onder meer samen met de leverancier van op vloeistofgebaseerde koelingssystemen ZutaCore. Daarnaast heeft Equinix aan een eigen initiatief voor vloeibare koeling, onder de vlag van de Linux Foundation, gewerkt.

Deze zogenoemde ‘Open19 V2-specificatie’ heeft een open standaard voor vloeistofkoeling opgeleverd die past op ieder 19-inch rack voor servers, storage en networking.

AI voornaamste aanjager

In de recente aankondiging geeft Equinix aan dat het nu vloeistoftechnologie in meer van zijn IBX-datacenters gaat toepassen. Men doet dit vooral omdat steeds meer klanten hun hardware-omgevingen in de datacenters gebruiken voor AI-oplossingen en -toepassingen.

Deze technologie heeft vaak andere koeling nodig dan enkel lucht. Koelingstechnologie op basis van vloeistoffen is hiervoor dan heel interessant, zegt Equinix.

De koelingstechnologie in de Equinix-datacenters zal vendor-neutraal worden aangeboden, zodat klanten voor hun high-density hardware-omgevingen zelf kunnen kiezen welke en wiens vloeistofkoelingstechnologie toepassen.

Nu ook direct-to-chip vloeistofkoeling

Naast vloeistofkoeling voor luchtgekoelde omgevingen, gaat Equinix in dit traject ook direct-to-chipvloeistofkoeling faciliteren. Deze specifieke koelingstechnologie bestaat uit een ‘coldplate’ die direct op de chip in een server is gemonteerd. Langs deze plaat loopt vloeistof die de door de processor geproduceerde hitte afvoert.

Servers die van deze specifieke koelingstechnologie zijn voorzien, passen in normale IT-form factors.

Vloeibare koeling in meer dan 100 IBX-datacenters

Equinix gaat de geavanceerde vloeibare koelingstechnologie toepassen in meer dan 100 van zijn IBX-datacenters en in 45 zogenoemde ‘metro-locaties’ wereldwijd. Voorbeelden hiervan zijn de IBX-datacenters in Londen, Silicon Valley, Washington DC en in Singapore.

