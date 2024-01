In een interne memo waarschuwt Google CEO Sundar Pichai zijn medewerkers dat er dit jaar meer ontslagrondes zullen plaatsvinden. Google wil naar eigen zeggen investeren in bepaalde belangrijke prioriteiten en daar staan moeilijke beslissingen tegenover, schrijft The Verge.

Volgens The Verge heeft Pichai in een interne memo aan medewerkers aangekondigd dat komend jaar nog meer banen worden geschrapt wegens andere prioriteiten. Welke prioriteiten dit zijn, noemt de Google-CEO niet.

Moeilijke beslissingen

Deze nieuwe strategie heeft tot gevolg dat de techgigant voor het maken van capaciteit elders ‘moeilijke beslissingen’ moet nemen. Dat komt concreet neer op het uitvoeren van medewerkersreducties.

De ontslagen vinden plaats om “bepaalde lagen te elimineren voor het verbeteren van de uitvoer van de werkzaamheden en om op bepaalde terreinen te versnellen”, zegt Pichai in zijn memo.

Ontslagen in heel 2024

Sinds 10 januari heeft Google al duizenden mensen ontslagen in verschillende geledingen van het bedrijf. Vooral de Google hardware-divisie, de advertentieverkoop, de zoekmachine, de shopping-afdeling, Google Maps, de policy-afdeling, core engineering en YouTube zijn hierdoor getroffen.

De nu min of meer aangekondigde extra ontslagen zullen niet de omvang hebben van de reducties die begin vorig jaar bij Google plaatsvonden, geeft Sundar Pichai in memo aan. In januari 2023 ontsloeg Google maar liefst 12.000 medewerkers.

Ook zal niet ieder team worden getroffen, maar gaan ze wel een impact hebben op alle medewerkers. De ontslagen, waarvan veel al zijn aangekondigd, zullen ook in de rest van het jaar plaatsvinden, stelt de Google-CEO zijn memo.

Op het bericht van The Verge heeft Google nog geen commentaar geleverd.

