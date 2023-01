Een gelekte memo suggereert dat Alphabet 12.000 banen gaat schrappen.

Het nieuws volgt niet lang na de bekendmaking van een ontslagronde bij Microsoft. 10.000 medewerkers verliezen in de komende maanden hun baan. De techgigant wil kosten besparen.

Volgens Reuters neemt Alphabet vergelijkbare maatregelen. In een gelekte memo legt CEO Sundar Pichai uit dat het moederbedrijf van Google 12.000 medewerkers gaat ontslaan.

De ontslagronde raakt teams in het hele bedrijf, waaronder recruiters en engineers. De ontslagen zijn wereldwijd en hebben onmiddellijk gevolgen voor Amerikaans personeel, aldus Reuters.

Ontslagronde Alphabet

De koers van Alphabet daalde met verloop van vorig jaar. De vraag naar technologie explodeerde tijdens de hoogtepunten van de COVID-19-pandemie. Naarmate het virus vervaagt neemt de vraag af.

Meerdere bedrijven namen grote aantallen medewerkers. Inmiddels is de situatie veranderd. Veel organisaties kunnen zich de personeelskosten niet meer veroorloven.

Ontslagrondes kunnen op korte termijn kosten besparen. Naast Microsoft en Google kondigde Amazon onlangs maatregelen aan. 18.000 verliezen medewerkers hun baan. Eerder kwamen Meta en Salesforce met vergelijkbare plannen. Economische onzekerheid houdt voorlopig aan.

AI

“Ik heb vertrouwen in de enorme kans die voor ons ligt dankzij de kracht van onze missie, de waarde van onze producten en diensten en onze vroege investeringen in artificial intelligence”, schreef Pichai in de memo. Investeringen in AI zijn zowel voor Google als Microsoft een prioriteit.

Het portfolio van Microsoft werd onlangs uitgebreid met integraties van OpenAI, een toonaangevende ontwikkelaar van AI-toepassingen. Een van de bekendste producten van OpenAI is ChatGPT, een taalmodel dat teksten en code genereert op basis van gebruikersvragen.

Eind 2022 schreef de New York Times dat Alphabet CEO Pichai honderden vergaderingen had omgegooid in reactie op de opkomst van ChatGPT. De organisatie vreest naar verluidt dat het AI-model concurrentie oplevert voor Google Search.

Tip: ‘Moederbedrijf Citrix en TIBCO ontslaat duizenden medewerkers’