Google gaat werknemers die zich bezighouden met Assistant, hardware en engineering ontslaan om de bedrijfsuitgaven te verminderen.

De ontslagronde zal honderden werknemers van de Google Assistant-afdeling treffen. Ook binnen de teams voor de Pixel-telefoon, de Nest smart home-apparatuur, de Fitbit-trackers en Augmented Reality-apparatuur verdwijnen banen. Het AR-team wordt het hardst getroffen binnen de hardwaredivisies. Daarnaast wordt er gesneden in het centrale engineeringteam van Google.

“Tijdens de tweede helft van 2023 hebben een aantal van onze teams veranderingen doorgevoerd om efficiënter te worden, beter te functioneren en om hun resources af te stemmen op hun grootste productprioriteiten. Sommige teams blijven dit soort organisatorische veranderingen doorvoeren, waaronder het schrappen van enkele banen wereldwijd”, verklaart Google.

Exacte aantallen over de ontslagen op iedere afdeling zijn niet bekend, waardoor het lastig is om te bepalen hoe hard iedere divisie procentueel getroffen wordt. Hoewel Google op deze manier ook overlappende functies van hardware-afdelingen reduceert, geeft het mogelijk wel inzicht in de prioriteiten van Google met betrekking tot de devices en Assistant.

Door de ontslagronde vertrekken ook Fitbit-oprichters James Park en Eric Friedman bij Google. De maker van fitness trackers werd in 2021 overgenomen door Google.

