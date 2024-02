Energieleverancier Mega zal voortaan ook mobiele abonnementen aanbieden in België. Klanten maken gebruik van het netwerk van Orange.

Mega wil meer worden dan alleen een energieleverancier en breidt hiervoor zijn diensten uit met mobiele abonnementen. De mobiele diensten zullen opereren onder de naam Mega Telecom. Dit bedrijf wordt apart ingericht en beschikt over een serviceteam van twintig werknemers.

Thomas Coune, CEO van Mega, zegt dat de beslissing in lijn ligt met de doelstellingen van het bedrijf. “We hebben altijd het voornemen gehad onze activiteiten te diversifiëren.” Daarom zal het bedrijf ook flink inzetten op de mobiele activiteiten. Het mag geen achtergebleven kindje worden: “Het is de bedoeling dat onze telecompoot op termijn even belangrijk wordt als onze energiepoot.”

Drie formules

Mega Telecom start zijn aanbod met drie formules. Het kleinste mobiele abonnement geeft 5 GB aan internet, 150 belminuten en 150 sms’en voor 12 euro per maand. De andere formules bieden onbeperkt bellen en sms’en aan, maar variëren in het mobiele data-aanbod. Flash geeft 15 GB aan mobiele data voor 17 euro per maand en Star schroeft dit op naar 60 GB voor 27 euro. Het is mogelijk tijdelijke aanpassingen te maken aan het abonnement om bijvoorbeeld een maand een grotere databundel te hebben.

Klanten van de energiediensten van Mega profiteren dubbel. Zij krijgen namelijk een maandelijkse korting van twee euro op het gekozen abonnement.

Nieuwe uitbreiding

Het bedrijf geeft aan in het verleden al groei te hebben doorgemaakt van zijn energiediensten naar nieuwe gebieden. Zo biedt het bedrijf ook energiecontracten aan in Nederland. Nu is het echter tijd om een nieuwe industrie te ontdekken. Er wordt niets gezegd over een uitbreiding van de mobiele diensten naar Nederland, maar dat zou wel een mogelijkheid kunnen zijn in de toekomst.

Voor het Belgische landschap van mobiele providers betekent de komst van Mega Telecom ook op korte tijd een nieuwe uitbreiding. Vorig jaar introduceerde de virtuele mobiele operator Undo. Bij die speler ligt de focus voornamelijk op de duurzaamheid, waar Mega Telecom een scherpe prijs wil bieden. Beide providers opereren op het netwerk van Orange.

