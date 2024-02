Cisco en Nvidia hebben grote plannen als het gaat om het bouwen van een AI-infrastructuur voor organisaties. Dat is althans de boodschap die beide bedrijven vandaag tijdens Cisco Live EMEA de wereld in brengen. Het valt vooral op dat het hier gaat om een infrastructuur die is gebaseerd op Ethernet.

Als een organisatie zelf met AI aan de slag wil, dan moet het een infrastructuur hebben die dit aankan. Doorgaans zal de bestaande infrastructuur niet volstaan. Cisco en Nvidia kondigen vandaag plannen aan om deze AI-infrastructuur te gaan leveren. De bedrijven beloven hierbij een eenvoudige uitrol en eenvoudig beheer.

Ethernet is de basis

Wat ons betreft het meest opvallende aan het nieuws van vandaag is dat het hier een infrastructuur betreft die Ethernet als basis heeft. Dat is opvallend, omdat Nvidia in 2019 Mellanox heeft gekocht, destijds de laatste onafhankelijke aanbieder van InfiniBand. Dat was lange tijd de network fabric voor supercomputers en werd gezien als superieur aan Ethernet op het gebied van prestaties. Inmiddels is dat niet meer zonder meer het geval. Ethernet is al een kleine tien jaar aan een stevige opmars bezig. Het partnership dat beide partijen vandaag aankondigen lijkt dit te bevestigen. Het feit dat Cisco meerdere keren benadrukt dat het hier gaat om een Ethernet-gebaseerde infrastructuur, geeft aan dat het bedrijf hier behoorlijk mee in zijn nopjes is.

De samenwerking tussen Cisco en Nvidia

Het partnership tussen Cisco en Nvidia bestaat uit enkele componenten. Allereerst zijn Tensor Core GPU’s van Nvidia beschikbaar in de M7-generatie van UCS rack en blade servers van Cisco. Ook de Cisco UCS X-Series en UCS X-Series Direct vallen hieronder. Verder zet Cisco vanaf vandaag Nvidia AI Enterprise op de prijslijst. Dat wil dus zeggen dat Cisco dit softwareplatform van Nvidia, door dat bedrijf “het OS voor AI” genoemd, gaat verkopen samen met de eigen hardware.

Tot slot zijn er Cisco Validated Designs (CVD’s) waar ook Nvidia achter staat. Dit moet het eenvoudiger maken voor organisaties om AI-clusters uit te rollen, ongeacht de schaal waarop dit moet gebeuren. Cisco gaat hier zowel converged als hyperconverged opties aanbieden. Deze maand komen er al CVD’s beschikbaar voor FlexPod (NetApp) en FlashStack (Pure Storage) die zijn gericht op GenAI inferencing met behulp van Nvidia AI Enterprise. Er zullen er meer volgen, belooft Cisco ons.

Cisco had al geruime tijd een partnership met Nvidia. Met de aankondigingen van vandaag gaat dit een nieuwe fase in. Of Nvidia hiermee InfiniBand alvast een (kleine) kus des doods geeft, is nog niet definitief te zeggen. Het is echter wel degelijk een teken aan de wand als de grootste netwerkleverancier en de grootste leverancier van AI-hardware dit samen optuigen. Wij zouden niet meer al te veel investeren in InfiniBand in ieder geval.

