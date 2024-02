Philips roept een oude medische scanner terug wegens hardware-problemen. Onlangs meldde een klant zich met een incident waarbij een component faalde. Het Nederlandse bedrijf gaf hierna al een waarschuwing over dit potentiële gevaar in december, maar nu blijkt een volledige terugroepactie nodig.

Er was bij de klant geen sprake van letsel. Het apparaat, de SPECT BrightView, wordt al sinds 2014 niet meer verkocht, maar er zouden nog zo’n 1.000 in gebruik zijn. Het apparaat wordt ingezet om lichamelijke scans te maken van patiënten. In december kwam Philips met een “field safety notice” om andere klanten op de hoogte te stellen van het potentiële probleem.

Er is in dit geval geen sprake van grootschalige zorg, hoewel het een nieuwe ontwikkeling is die Philips kopzorgen geeft. Zo moest het in december 340 MRI-systemen wereldwijd terugroepen wegens explosiegevaar en trof het bedrijf in september een schikking van 448 miljoen euro wegens problemen met de eigen apneu-apparaten.

Serieuze zaak

Wel bericht Bloomberg dat de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) spreekt over een Class I Recall, de ernstigste vorm die een terugroepactie toegewezen kan krijgen. “Als de detector is geplaatst onder het centrum van de rijbrug, is er een kans op schuring, kneuzing, snijwonden of breuk van de lagere ledematen, naast een interruptie van de normale operaties van het systeem,” stelt de overheidsdienst.

Philips lijkt dus snel te handelen bij dit incident, maar de mogelijke risico’s vragen daar ook om. Het zal hoe dan ook niet tot veel tevredenheid leiden bij het van origine Nederlandse bedrijf. Medio vorig jaar werd bekend dat het Italiaanse investeringsfonds Exor 2,6 miljard euro had neergeteld voor een aandeel van 15 procent. Dit fonds is opgezet door de familie Agnelli, bekend van automerken als Fiat, Ferrari en Iveco.

