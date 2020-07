Google legt onderzeese internetkabel tussen Amerika en Europa

Google heeft aangekondigd dat het met project Grace Hopper van start gaat. De bedoeling is om een onderzeese internetkabel tussen de continenten Amerika en Europa te leggen. Het doel is om het internet en vooral de cloudoplossingen van Google hierdoor sneller te maken.

Bikash Koley, vice president Global Networking bij Google, spreekt van een significante upgrade voor de internet infrastructuur tussen de Verenigde Staten en Europa. De kabel loopt straks van New York naar Bude in het Verenigd Koninkrijk en Bilbao in Spanje. Het is een tijd geleden dat er voor het laatst een nieuwe internetkabel tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk wordt getrokken. De laatste was vijftien jaar geleden.

Google datacenter in Madrid

Het gaat ditmaal om een glasvezelkabel die met 16 vezelparen de netwerkcapaciteit flink moet vergroten. De kabel naar Spanje is er vooral om een snellere verbinding mogelijk te maken in Europa. De reden dat er voor Spanje is gekozen is omdat Google een datacenter bouwt in Madrid, zo schrijft SiliconAngle.

De onderzeese internetkabel wordt vernoemd naar Grace Hopper, een wiskundige en computerexpert die werkzaam was als officier bij de Amerikaanse marine. Ze ontwikkelde onder andere de eerste software voor calculator Mark I en de eerste volledige compiler voor een programmeertaal.

Onderzeese kabels

Google werkt aan dit project met SubCom en geeft aan dat het de eerste onderzeese internetkabel is die gebruikmaakt van een speciale glasvezelwisseltechniek. Dit moet voor minder uitval en storingen zorgen. Een techniek die Google in de toekomst vaker hoopt toe te passen. De verwachting is dat de kabels er in 2022 liggen.