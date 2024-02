Met een kwartaalomzet van 18,4 miljard dollar (bijna 17 miljard euro) overtreft het datacentersegment van Nvidia ruimschoots de verwachtingen van de markt.

Analisten rekenden er al op dat de omzet van Nvidia aanzienlijk zou groeien. De GPU’s van het bedrijf zijn immers cruciaal voor AI, waar de vraag de afgelopen twaalf maanden explosief is toegenomen door de opkomst van kunstmatige intelligentie. Nvidia verklaart dat de vraag naar de technologie wordt aangedreven door enterprise software en consumentenapplicaties in verschillende sectoren, waaronder de automotive, gezondheidszorg en financiële dienstverlening.

De omzet uit AI-workloads valt onder het Data Center-segment van Nvidia. Op jaarbasis is dit segment met 409 procent gegroeid naar een totaal van 18,4 miljard dollar, waarmee het de grootste bron van inkomsten voor Nvidia is geworden. In totaal heeft het bedrijf een kwartaalomzet van 22,1 miljard dollar behaald, terwijl de markt uitging van een datacenteromzet van 16,8 miljard dollar. Grote cloudproviders zoals AWS, Microsoft Azure en Google Cloud dragen voor meer dan de helft bij aan de datacenteromzet. Vooral de Hopper-GPU’s, zoals de H100, deden het goed.

De markt keek uit naar de kwartaalcijfers van Nvidia omdat deze financiële resultaten inzicht geven in de staat van generatieve AI. De afgelopen dagen heeft Nvidia zelfs Google-moeder Alphabet en Amazon overtroffen wat betreft marktwaarde. Bij de bekendmaking van de financiële resultaten nabeurs steeg het aandeel verder. Gistermiddag om 4 uur was het aandeel nog 674,72 dollar waard, maar inmiddels is die waarde gestegen tot ongeveer 736 dollar.

Komende periode

De omzet over het hele kwartaal, 22,1 miljard dollar, vertoont een jaar-op-jaar groei van 265 procent. De nettowinst bedraagt 12,3 miljard dollar, wat neerkomt op een groei van 769 dollar. Voor het komende kwartaal rekent Nvidia op een totale omzet van 24 miljard dollar, met een speling van 2 procent. CEO Jensen Huang geeft daarbij aan dat de “voorwaarden uitstekend zijn voor voortdurende groei” voor het hele jaar. Hij verwacht dat de vraag hoog zal blijven vanwege de marktinteresse in generatieve AI.

