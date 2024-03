De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft groen licht voor de overname van Youfone door KPN.

Volgens de toezichthouder zal de concurrentie als gevolg van de overname niet verminderen. De ACM heeft deze conclusie getrokken na uitgebreid onderzoek naar de acquisitie, die in augustus 2023 bekend werd gemaakt. Voor KPN was het aantrekken van Youfone interessant om zijn positie op de telecommarkt verder te versterken, mede door meer dan een half miljoen Youfone-klanten aan zich te binden. Youfone was al actief op de netwerken van KPN.

Geen bezwaren

Bij de aankondiging van het onderzoek, dat in september 2023 begon, gaf de ACM aan dat de overname mogelijk tot minder concurrentie leidt. Nu ziet de toezichthouder dat “er geen belangrijke concurrentiekracht wegvalt en er voldoende andere aanbieders zijn die concurrentiedruk blijven uitoefenen”.

In de vergunningsfase keek de ACM met name naar de goedkoper geprijsde mobiele diensten. Volgens de toezichthouder blijft voor de consument echter voldoende keuze over. “Naast Youfone zijn er meerdere aanbieders die scherp geprijsde mobiele telefoonabonnementen aanbieden”, stelt de ACM. Daarnaast laat economisch onderzoek zien dat prijzen waarschijnlijk niet significant veranderen; het prijseffect van de overname wordt geschat op -0,4 tot 0,7 procent.

Een ander mogelijk obstakel dat ACM wilde uitsluiten, was het gevolg van de overname voor andere mobiele aanbieders zonder eigen netwerk. Het blijkt dat “zij wel effectief kunnen dreigen met overstappen naar een ander netwerk, zoals Odido of VodafoneZiggo”. Volgens de ACM leidt deze dreiging ertoe dat deze aanbieders betere voorwaarden kunnen bedingen in de onderhandelingen met KPN. De overname heeft dus geen significant effect op de prikkel voor KPN om deze aanbieders toe te laten op het netwerk.

KPN is van plan om de organisatie van Youfone zelfstandig te laten opereren, zodat bestaande en toekomstige Youfone-abonnees op dezelfde vertrouwde manier bediend kunnen blijven worden.