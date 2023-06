KPN gaat voor 200 miljoen euro Youfone overnemen. Hiermee krijgt KPN een aanbieder van vaste en mobiele telecomdiensten voor consumenten en zakelijke eindgebruikers in handen.

De telecomaanbieder heeft naar eigen zeggen ongeveer 540.000 klanten. Voor de mobiele diensten wordt het netwerk van KPN gebruikt. De vaste diensten lopen voor DSL via eveneens het KPN-netwerk en voor glasvezel via het T-Mobile/Primevest-netwerk. Opvallend is dat KPN onlangs de glasvezelnetwerken van Primevest heeft overgenomen.

De overname kost KPN ongeveer 200 miljoen euro. Youfone wordt aan het KPN-gamma toegevoegd van dochterondernemingen als XS4ALL, Solcon en Simyo. Volgens de telecomoperator moet de MVNO zijn positie in de mobiele en breedbandmarkt verder verstevigen. Vooral in de snel groeiende no-frills-segmenten, is de bedoeling.

Zelfstandig opereren

De partijen verwachten dat Youfone de komende jaren blijft groeien, vanwege het efficiënte bedrijfsmodel dat is neergezet. De overgenomen telecomaanbieder blijft als zelfstandige organisatie binnen KPN opereren. Dit om ervoor te zorgen dat huidige en toekomstige Youfone-klanten op de vertrouwde manier worden bediend.

Youfone heeft ook een energietak Youfone Energie voor het leveren van energiediensten aan kleinverbruikers. Het is niet bekend of deze branchevreemde activiteit ook onder de overname door KPN valt.