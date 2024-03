Het consultingbedrijf uit Beverwijk is van plan HashiCorp-technologie te gebruiken voor de ondersteuning van organisaties bij hybrid- en multicloudplatforms.

HashiCorp biedt verschillende oplossingen, waarvan ITQ in het bijzonder Terraform, Vault, Consul en Boundary zal gebruiken. Met name Terraform is een interessante tool. Organisaties gebruiken deze oplossing om met Infrastructure as Code de provisioning van clouds, private datacenters en SaaS-infrastructuur te regelen. Het ondersteunt bij het beheren van infrastructuur gedurende de gehele levenscyclus.

Als integrator helpt ITQ bedrijven bij het realiseren van een strategie rond IT-infrastructuur, om er vervolgens de juiste technologie aan te koppelen. Vooral VMware is voor ITQ een belangrijke technologische partner, waarmee het vraagstukken rond applicatie-modernisatie en digitale werkplekken aanpakt.

Groeikansen

Nu komen daar de mogelijkheden van de HashiCorp-tools bij. “Door de oplossingen van HashiCorp te integreren in haar aanbod, wil ITQ de initiatieven van haar klanten op het gebied van cloudtransformatie vergemakkelijken, waarmee het provisioneren, beveiligen, verbinden en laten draaien van multi cloud-omgevingen vereenvoudigd wordt”, aldus ITQ.

Anna-Maria Löweberg, Senior Director of Partners bij HashiCorp, ziet in de nieuwe samenwerking een kans om als techleverancier aanzienlijk te groeien in de Europese regio. ITQ heeft kantoren in België, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk. “Met deze samenwerking vergroten we ons marktaandeel aanzienlijk binnen de cruciale Europese markten en we zijn dan ook zeer verheugd om samen te werken met een bedrijf dat onze toewijding aan cloudtransformatie deelt”, aldus Löweberg.

