ITQ heeft zijn portfolio voor de gezondheidszorg verder uitgebreid, met de overname van Cam IT Solutions uit Amersfoort.

Met de overname, waarvan geen financiële details bekend zijn, verwerft ITQ een bedrijf dat zich voornamelijk richt op het beheer van IT-omgevingen in verschillende Nederlandse ziekenhuizen. De overname is vanaf januari 2024 definitief.

Match op VMware

CAM IT Solutions (CAM), eerder onderdeel van KPN Health, levert klanten uit de gezondheidszorg naast IT-beheer ook diensten als software-defined datacenters, op de zorgsector afgestemde digitale werkomgevingen, applicatiebeheer en cybersecurity-oplossingen.

De overeenkomst tussen beide partijen is vooral te vinden in het feit dat ITQ, als consultant en dienstverlener van managed services, en CAM, als basis voor managed services, beide VMware gebruiken. ITQ is daarnaast ook gespecialiseerd in Microsoft, Google, AWS, HashiCorp en NVIDIA.

De recente overname moet er daarom voor zorgen dat ITQ enerzijds de innovatieve mogelijkheden van CAM kan verbeteren en, anderzijds, CAM de managed services die ITQ levert verder versterkt.

“De huidige CAM-proposities krijgen een prominente rol in onze bestaande organisatie en we verwelkomen dan ook de CAM-medewerkers”, zegt CEO Robert Hellings van ITQ .

CEO Hellen Jukkema van CAM voegt hieraan toe:” Zowel CAM als ITQ zijn sterk in de gezondheidszorg vertegenwoordigd, vooral binnen ziekenhuizen. Nu we onze krachten bundelen, wordt de dienstverlening versterkt, waardoor het voor klanten aantrekkelijker wordt om werkplekzorg uit te besteden. Door professionele diensten toe te voegen aan ons dienstenpakket, vergroten we de waarde voor onze klanten.”

Tip: Liveblog Broadcom/VMware: partners moeten opnieuw solliciteren bij Broadcom