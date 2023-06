Een toch redelijk onbekende videokaartmaker is ineens wereldnieuws. Je kan op elke dagelijkse krant en generieke nieuwswebsite ineens artikelen vinden over Nvidia. Het bedrijf dat zijn oorsprong vooral kent in de gamingindustrie is ineens wereldnieuws omdat het de rekenkracht (chips) kan leveren die nodig is voor geavanceerde AI-toepassingen en machine learning. Hoe groot wordt het succes van Nvidia?

Luister elke week door je te abonneren via: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of een andere dienst.

Het aandeel Nvidia gaat op de beurs door het dak. De CEO is een soort filmster in Taiwan en de vraag naar chips is enorm. De introductie van generatieve AI heeft ervoor gezorgd dat veel meer organisatie interesse hebben gekregen in het toepassen van AI. Veel grote hardware- en softwareleveranciers willen nu versneld AI toepassen of de mogelijkheid bieden om met AI te werken. Om dit mogelijk te maken hebben ze fors meer rekenkracht nodig en Nvidia is op dit moment de partij met de beste papieren om dit te leveren.

Ineens wil iedereen een Nvidia-partner worden, vrienden worden met de CEO van Nvidia. Iedereen is lovend over het bedrijf, maar onder aan de streep willen ze maar één ding: geavanceerde Nvidia-chips om meer AI toe te passen binnen de organisatie. Hoelang gaat dit goed? Hoe ziet de toekomst eruit van Nvidia en wat kunnen we nog verwachten? Meer hierover in deze Techzine Talks.

Eerdere afleveringen van Techzine Talks:

Meer afleveringen

Techzine Talks seizoen 3

Techzine Talks is alweer toe aan zijn derde seizoen. Coen en Sander zijn medio 2021 begonnen met deze enterprise IT podcast en hebben in 2022 elke week de luisteraars geïnformeerd over de laatste IT-actualiteit, informatie rondom techevents of middels diepgang over IT-trends. Ook in 2023 gaan we door met deze zakelijke enterprise IT podcast. Je kan elke week een nieuwe podcast van ons verwachten, het doel is elke maandagmiddag rond de lunch, soms iets later. Vandaag is hij door omstandigheden helaas een stuk later dan gebruikelijk.

We hopen uiteraard op jullie steun als luisteraar! Door je te abonneren, afleveringen te delen en ons te beoordelen via Apple iTunes of Spotify. Ook staan we open voor feedback en kan je onderwerpen insturen per e-mail.