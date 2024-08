Nvidia boekt weer recordomzet en belooft dat Blackwell dit jaar nog komt

De trein richting de gouden bergen waarvoor Nvidia momenteel een eersteklas zitplaats heeft, heeft zijn eindstation nog niet bereikt. Het bedrijf mocht het afgelopen kwartaal een omzet van maar liefst 30 miljard dollar (27 miljard euro) noteren, meer dan twee keer zoveel als dezelfde periode vorig jaar én beter dan afgelopen kwartaal. Ook de winst steeg. Dat de beurswaarde desondanks zakte, komt veelal door de overspannen verwachtingen van investeerders.

Het merendeel van de omzet (26 miljard dollar) kwam niet verrassend uit de divisie die GPU’s levert voor AI-workloads. Zolang deze hype aanhoudt, zal het bedrijf hier goede zaken doen. Wel is de verwachting dat de groei minder hard zal gaan en volgend jaar zelfs zal afnemen, aldus analisten tegen Reuters.

Nvidia noteerde onder de streep een winst van 16,6 miljard dollar ofwel bijna 15 miljard euro. Ook dit resultaat is beter dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar, meer dan anderhalf keer zoveel. Ook in vergelijking met het vorige kwartaal is de winst gestegen, zo’n 12 procent. Voor het volgende kwartaal denkt Nvidia de omzet nogmaals te laten stijgen en zet het in op 32,5 miljard dollar, met een paar honderd miljoen dollar marge naar boven of beneden.

Nvidia gaat voor 50 miljard dollar van z’n eigen aandelen terugkopen, dat zouden momenteel zo’n 420 miljoen aandelen zijn, ofwel 2 procent van het totaal. Dat is niet de eerste keer. Vorig jaar vond al een buy-back plaats ter waarde van 25 miljard dollar en eerder dit jaar ook al één voor 15,4 miljard dollar. Een dergelijke actie communiceert vertrouwen en stuwt doorgaans de beurswaarde op, wat goed nieuws is voor aandeelhouders.

‘Blackwell op schema’

Er is de afgelopen tijd wat te doen geweest over de nieuwste Blackwell-GPU van het bedrijf. De Blackwell B200-GPU zou minstens drie maanden vertraging oplopen na een ‘ongebruikelijk late’ ontdekking van een fout tijdens het productieproces. In een call met investeerders deed Nvidia CEO Jensen Huang een beetje of zijn neus bloedde en meldde dat de chips eind 2024 gereed komen, zoals gepland. Eerder was nog de vrees dat de lancering van de nieuwe serverchips moest worden uitgesteld naar 2025.

Dat lijkt dus niet het geval. Bovendien, stelde Huang, maakt de gretigheid van klanten om de huidige Grace Hopper-chips te bemachtigen deze vertraging goed. De eerste samples van de Blackwell-chip zouden ook al onderweg zijn naar partners en klanten.

Invloed op de hele keten

De verwachtingen van investeerders waren hoe dan ook dermate hoog dat de resultaten eigenlijk alleen nog maar konden tegenvallen, wat leidde tot een koersdaling van 6 procent. Als je het over de bedragen hebt waar Nvidia zich inmiddels mag verheugen, dan gaat het om verlies van beurswaarden in de tientallen of zelfs honderden miljarden dollars. Dit heeft ook effect op de rest van de toeleveringsketen, want ook hyperscalers als Microsoft, Google en AWS, die de Nvidia-chips in hun datacenters draaien, zagen hun beurskoers licht dalen.

Vanwege de op handen zijnde verzadiging van de markt zijn dergelijke torenhoge verwachtingen niet echt realistisch meer. Overigens was het Nvidia-CEO Jensen Huang zelf die het hype-vuurtje de afgelopen tijd oppookte door te stellen dat door de AI-boom klanten alleen maar ‘meer, meer, meer’ wilden.

