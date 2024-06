Nvidia haalt Microsoft in en is het waardevolste bedrijf ter wereld

In oktober 2022, vlak voor de lancering van ChatGPT, was Nvidia een slordige 300 miljard dollar waard. Nu is de GPU-maker iedereen op de beurs gepasseerd, waaronder grootmachten Microsoft en Apple.

We berichtten recent dat Nvidia de eigen beurswaarde zag stijgen voorbij de 3 biljoen. Daarmee kwamen Apple en Microsoft al binnen handbereik, maar nu is de inhaalactie voltooid. De beurswaarde bij het sluiten van de beurs in New York was 133,64 dollar per aandeel, voor een totaal van 3,34 biljoen dollar.

Unicum

Hoewel beurswaardes permanent in beweging zijn, golden Microsoft en Apple de laatste jaren steevast als de nummers één en twee. Amazon, dat eind 2018 eventjes aan kop ging, is inmiddels op plek 5 te vinden achter Google-moederbedrijf Alphabet. In 2011 was ExxonMobil de laatste partij buiten de IT-industrie dat door de markt als het waardevolste bedrijf werd ingeschat.

Daar waar Microsoft en Apple juist een uitgebreid en divers aanbod aan hard- en software bieden, is de opmars van Nvidia overweldigend aan één technologie te danken: AI, met de hype rondom generatieve AI sinds de lancering van ChatGPT in november 2022 als schijnbaar onuitputbare aandrijving.

Lees ook: Nvidia CUDA computing komt naar de kern van Databricks-platform

Tot wanneer?

Nvidia bezit een nagenoeg monopolistische positie als het om AI-vaardige GPU’s gaat in datacenters wereldwijd. Hoewel zowel AMD als Intel alternatieve hardware leveren, kunnen beide partijen vooralsnog geen vuist maken tegen het Nvidia-aanbod. Dit ondanks het feit dat zowel AMD’s MI300-serie als Intels Gaudi 3-chip imposante prestaties in benchmarks tonen. Nvidia biedt zowel een volledige AI-softwaresuite als de benodigde hardware, dat continu kan opschalen voor het trainen en ontwikkelen van GenAI.

Toch is er duidelijk een drang vanuit de techwereld om de Nvidia-afhankelijkheid af te gaan bouwen. AMD, Broadcom, Cisco, Google, HPE, Intel, Meta en Microsoft verenigden zich onlangs bijvoorbeeld om de zogeheten Ultra Accelerator Link (UALink) tegen Nvidia’s eigen (en gesloten) NVLink-technologie te plaatsen. Het zal mogelijk jaren duren voordat zulke initiatieven de comfortabele marktpositie van Nvidia enigszins tarten. Een andere poging om meer autonomie te krijgen als het om AI-hardware gaat, is om zelf aan de slag te gaan. Zowel Apple als Microsoft zijn volop bezig met eigen AI-chips binnen datacenters, terwijl AWS en Google Cloud AI-workloads al deels op eigen processoren draaien.